Alcalá (Sevilla) edita un cómic por el 150 aniversario del nacimiento del cantaor local Joaquín 'el de la Paula'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha editado un cómic, con una tirada de 1.500 ejemplares, dedicado a la vida y obra del cantaor flamenco alcalareño Joaquín 'el de la Paula', con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

Según ha recogido el Consistorio en una nota de prensa, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que "se trata de una iniciativa novedosa", obra del dibujante y viñetista local Javier García, quien ha realizado "un gran trabajo de investigación de cada uno de los detalles de la vida y del cante de Joaquín".

De esta forma, el cómic, con casi 50 páginas, se ha distribuido entre los diferentes centros educativos de Secundaria de la ciudad y el museo con el objetivo de que los más jóvenes "puedan conocer más a fondo la figura de Joaquín 'el de la Paula' y observar algunas de las escenas más representativas de la ciudad como el Castillo o estampas costumbristas de la época del cantaor", ha asegurado Rivas.

El delegado municipal ha destacado que "esta iniciativa sigue alimentando toda la programación especial de actos en torno a la figura de este insigne cantaor alcalareño en el aniversario de su naciomiento, al tiempo que conseguimos acercar la historia local, la cultura y el flamenco a los más jóvenes de Alcalá".