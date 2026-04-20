Alcalá (Sevilla) gestiona que la tarjeta del Consorcio de Transporte siga siendo válida en los autobuses urbanos locales

Un autobús urbano de Alcalá, como imagen de recurso. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado la prórroga del acuerdo entre los servicios de transporte urbano colectivo y el Consorcio de Transportes Metropolitano de Sevilla para facilitar la movilidad a la población de forma que la tarjeta metropolitana pueda usarse en los autobuses locales.

El delegado municipal responsable de Movilidad, David Delgado, ha explicado en una nota de prensa que se consiguió poner en marcha en 2022 y responde al interés municipal por facilitar la movilidad dentro y fuera de la ciudad en la medida de sus competencias.

La integración del servicio de transporte urbano colectivo, concedido a Casal, con el Consorcio permite que con la misma tarjeta se puedan usar los autobuses locales de Alcalá, los autobuses interurbanos, los vehículos locales de Sevilla de Tussam, el tranvía y el metro, ampliando la posibilidad de transbordos a cualquier lugar de Sevilla y desde los diferentes distritos de Alcalá.

Esta colaboración entre servicios es útil para toda la población independientemente de la edad , aunque especialmente útil para la población joven estudiantil, uno de los sectores que más demandan el transporte colectivo.

Por todo ello el Ayuntamiento ha gestionado la renovación de la gestión de esta iniciativa puesto que debe autorizar la empresa concesionaria a renovar el contrato programa con el Consorcio para la integración tarifaria, que volverá a firmarse en breve.