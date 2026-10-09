Alcalá (Sevilla) impulsa un proyecto de 1,68 millones para modernizar su industria y comercio y favorecer el empleo

Imagen de la delegación de Red.Es que presenta el proyecto 'Alcalá de Guadaíra Economía Transformadora: Industria y comercio conectados'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha conseguido el respaldo de Red.es para desarrollar 'Alcalá de Guadaíra Economía Transformadora: Industria y comercio conectados', un proyecto que aplicará la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos a la mejora de los parques empresariales, la atracción de inversiones y la modernización del comercio local. Asimismo, la iniciativa incorporará formación y acompañamiento para que empresas, profesionales y ciudadanía puedan aprovechar las oportunidades de la economía digital, con un presupuesto de 1.684.138,50 euros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el proyecto se enmarca en la iniciativa RedCyTI Smart Economy - Programa de impulso a las ciudades y territorios inteligentes para el fomento del desarrollo económico y productivo, de Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La aportación máxima de Red.es asciende a 1.431.517,73 euros, el 85 % del presupuesto, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 15 % restante. El programa cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La propuesta alcalareña ha obtenido una puntuación de 6,81 y ocupa el cuarto puesto entre las iniciativas de Andalucía. Forma parte de los 52 proyectos seleccionados en el conjunto de España, cuya resolución de concesión se publicó el pasado 15 de septiembre.

Además, la Administración local ha señalado que las actuaciones serán licitadas y ejecutadas por Red.es en colaboración con el Ayuntamiento. Esta nueva iniciativa refuerza la estrategia de transformación de la ciudad impulsada por el Gobierno municipal que preside la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, en el marco de Alcalá Futura y la Agenda Urbana 2030.

En un municipio con 21 parques empresariales y más de 3.000 empresas domiciliadas, el objetivo es que la innovación se traduzca en mejores servicios para el tejido productivo y en oportunidades de formación, emprendimiento y empleo para la población alcalareña.