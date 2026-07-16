Alcalá (Sevilla) inicia este lunes la instalación de un control de acceso en el aparcamiento Pintores Paisajistas

Coches estacionaos en el aparcamiento Pintores Paisajistas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Coches estacionaos en el aparcamiento Pintores Paisajistas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 16 julio 2026 14:53
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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dará comienzo este lunes a las obras de implantación del sistema de aparcamiento subterráneo inteligente en el aparcamiento Pintores Paisajistas, ubicado entre las calles Nicolás Álperiz y San Francisco, con la finalidad de "gestionar el acceso automatizado de vehículos mediante tecnología de reconocimiento de matrículas".

Así lo ha informado el Consistorio a través de un comunicado, donde además ha avisado a los vecinos de que no será posible el uso de la infraestructura entre las 10,00 horas del lunes 20 de julio y las 20,00 horas del viernes 24 de julio, dado que los trabajos deberán llevarse a cabo en el acceso de vehículos, lo que impedirá por tanto las entradas y salidas durante este plazo de tiempo.

Si bien se extenderá una fase de funcionamiento en pruebas durante todo el verano, el aparcamiento volverá a abrir de forma gratuita en cuanto la instalación llegue a su fin.

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