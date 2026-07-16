Alcalá (Sevilla) inicia este lunes la instalación de un control de acceso en el aparcamiento Pintores Paisajistas

Coches estacionaos en el aparcamiento Pintores Paisajistas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dará comienzo este lunes a las obras de implantación del sistema de aparcamiento subterráneo inteligente en el aparcamiento Pintores Paisajistas, ubicado entre las calles Nicolás Álperiz y San Francisco, con la finalidad de "gestionar el acceso automatizado de vehículos mediante tecnología de reconocimiento de matrículas".

Así lo ha informado el Consistorio a través de un comunicado, donde además ha avisado a los vecinos de que no será posible el uso de la infraestructura entre las 10,00 horas del lunes 20 de julio y las 20,00 horas del viernes 24 de julio, dado que los trabajos deberán llevarse a cabo en el acceso de vehículos, lo que impedirá por tanto las entradas y salidas durante este plazo de tiempo.

Si bien se extenderá una fase de funcionamiento en pruebas durante todo el verano, el aparcamiento volverá a abrir de forma gratuita en cuanto la instalación llegue a su fin.