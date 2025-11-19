Alcalá (Sevilla) refuerza su política de vivienda con nuevas ayudas para ascensores y el presupuesto 2026 'Vive Alcalá'

Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra aprueba nuevas ayudas para ascensores y el presupuesto 2026 'Vive alcalá' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado en Pleno las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la instalación de ascensores y mejoras de accesibilidad en edificios residenciales colectivos. Se trata de una actuación destinada a barrios con construcciones antiguas y una población cada vez más envejecida.

Según ha informado la empresa pública de vivienda 'Vive Alcalá', el nuevo programa de ayudas permitirá financiar hasta el 60% del coste de las actuaciones, alcanzando hasta el 80% en edificios con personas mayores de 70 años o con discapacidad. Las subvenciones podrán llegar hasta 18.000 euros por vivienda, aplicando criterios sociales. Además de la instalación del ascensor, se cubrirán obras complementarias de accesibilidad, como rampas, mejoras en los accesos desde la vía pública y adaptaciones eléctricas del edificio cuando sean necesarias.

En paralelo, el Consejo de Administración de la empresa pública mencionada ha aprobado el presupuesto para 2026, que consolida su estructura y refuerza las líneas de trabajo en promoción, asesoramiento y rehabilitación del parque residencial del municipio. El documento incluye la apertura de la Oficina de la Vivienda, ubicada en La Plazuela nº 10, prevista antes de que finalice el año.

Esta oficina ofrecerá información y acompañamiento en la tramitación de ayudas, asesoramiento técnico a comunidades de propietarios, atención personalizada en materia de accesibilidad, rehabilitación y conservación.

La alcaldesa y presidenta del Consejo de Administración, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que 'Vive Alcalá' afronta 2026 con un presupuesto "sólido que permitirá seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y avanzando hacia una ciudad más accesible y habitable".

Por su parte, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha subrayado que la aprobación conjunta de las bases y del presupuesto "marca un hito en la estrategia municipal de vivienda, alineada con el Plan Municipal de Vivienda y Suelo". Según ha señalado, estas medidas "permitirán atender a cientos de familias con necesidades de accesibilidad y promover un parque residencial más seguro, sostenible y accesible".