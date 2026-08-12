Alcalá (Sevilla) supera las 26.000 visitas en el primer semestre de 2026, un 17,5% más que el año anterior

El delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, en el balance turístico de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha consolidado su crecimiento turístico tras registrar más de 26.000 visitas durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 17,5% respecto al mismo periodo de 2025 cuando se contabilizaron algo más de 22.000 visitas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el Castillo de Alcalá se ha mantenido como el principal reclamo turístico y patrimonial de la ciudad, tanto por volumen de visitantes como por crecimiento, tras superar los primeros seis meses del año las 13.000 visitas, un 42 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, el delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas, ha afirmado que los datos "han reforzado el papel de Alcalá como referente turístico y patrimonial en el ámbito provincial", a la vez que ha relacionado este incremento con la puesta en marcha de la iluminación ornamental del Castillo. "Las visitas guiadas de los viernes y sábados están teniendo una acogida especialmente positiva", ha sostenido.

Asimismo, el segundo espacio turístico más visitado ha sido el Molino de la Mina, que ha alcanzado cerca de 4.500 visitas, lo que ha supuesto un crecimiento del 22 por ciento respecto al primer semestre de 2025. A su vez, le siguen el Museo con alrededor de 4.000 visitas; la Oficina de Turismo con unas 3.200; y La Harinera del Guadaíra que ha superado las 1.300 visitas.

En el caso de la Oficina de Turismo y, especialmente, de la Harinera del Guadaíra, se ha producido un descenso de las visitas de entre el cinco y el quince por ciento, debido a los trabajos de obras y reforma desarrollados en este último espacio, que han obligado a limitar temporalmente las visitas.

En esta misma línea, Rivas ha señalado que los datos del primer semestre han reflejado una "evolución positiva" en cuanto a la procedencia de los visitantes, ya que el crecimiento no se limita al público local, sino que también aumenta la llegada de visitantes procedentes de Sevilla capital y de distintos municipios de la provincia.

En concreto, el incremento respecto al año anterior ha incluido 1.500 visitas adicionales de público local, más de 600 procedentes de Sevilla capital y más de 1.800 visitas añadidas de visitantes de otros puntos de la provincia.