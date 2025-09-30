El alcalde condena el asesinato a la mujer de Sevilla Este y anuncia más fondos municipales contra violencia machista

Minuto de silencio celebrado este martes, 30 de septiembre, por la víctima de Sevilla Este en la Casa Consistorial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado "rotunda y tajantemente" el asesinato a una vecina de Sevilla Este producido este domingo, 28 de septiembre, en el que resultó degollada a manos de su expareja. Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento "seguirá incrementando las partidas en la lucha contra la violencia de género" en el próximo presupuesto del año 2026, cuya aprobación está prevista para el próximo verano.

El edil realizó estas declaraciones tras participar en un minuto de silencio celebrado en la Casa Consistorial, cita en la que ha animado a otras posibles víctimas de este tipo de violencia a denunciar y a "aprovechar, en el mejor sentido de la palabra" las herramientas que ponen a su disposición las administraciones.

"Afortunadamente en este país se ha avanzado mucho en política y en la lucha contra la violencia de género, y las administraciones cuentan con suficientes instrumentos a su alcance para luchar contra estos casos, pero tienen que denunciar", ha añadido.

Tras este nuevo caso, Andalucía eleva a nueve el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de 2025, después de que el Ministerio de Igualdad confirmara este lunes, 29 de septiembre, que este episodio constituye un asesinato por violencia de género. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.