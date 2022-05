Alcalde de Sevilla: La ciudad seguirá optando a grandes eventos pese a los "lamentables" incidentes por la UEFA

SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha señalado este jueves que "Sevilla seguirá optando y apostando por grandes eventos deportivos", como la final de la UEFA celebrada este miércoles en el Sánchez Pizjuán, porque "a pesar de las disfunciones y las quejas que entiendo, son razonables y de las que tomamos nota, los beneficios son mayores que los impactos negativos".

Pese a los "incidentes lamentables" que se han registrado --baños en fuentes públicas y peleas entre hinchas, entre otros--, el alcalde ha asegurado que "no tengo una información que me lleve a arrepentirme" de que la ciudad continúe en esta apuesta de captar grandes eventos. "Siempre hay cuestiones que corregir, pero, sin lugar a dudas, hay que ser conscientes de la apuesta de este tipo de eventos y de los riesgos que siempre hay cuando se producen aglomeraciones masivas".

En declaraciones a los medios tras inaugurar un foro aeroespacial en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), Muñoz ha insistido en calificar de "lamentables" los incidentes entre las aficiones "guerreras" de alemanes y escoceses, hechos que "podrían dañar la imagen de Sevilla", en alusión también a personas durmiendo en la calle o bañándose en las fuentes del Prado y la Plaza de España. En este sentido, el primer edil ha explicado que "no hay desperfectos graves", que los que se han registrado "se van a corregir" y que "se ha hecho un ejercicio de limpieza" por parte de Lipasam.

Con todo esto, "no tengo una información que me lleve a la conclusión de tener que arrepetirme de que Sevilla tenga que seguir apostando por este tipo de eventos. Los beneficios son muy superiores a los impactos negativos", ha remarcado. La final de la UEFA Europa League ha tenido un impacto económico superior a los 60 millones de euros y su organización "conlleva un gasto presupuestario", ha abundado Muñoz, que el gobierno municipal defiende, al apostar por el "relanzamiento" de la ciudad. El alcalde ha asumido y "tomado nota" de las críticas y ha asegurado que "no defiendo numantinamente que todo haya ido perfecto".

El alcalde ha sostenido que la "avalancha" de aficionados que ha recibido la ciudad ha sorprendido a la propia UEFA, que ha recibido peticiones de entradas "como en ninguna otra final reciente". Esto, a juicio de Muñoz, evidencia que Sevilla es una ciudad "atractiva". "No es lo mismo celebrar la final aquí que en una ciudad nórdica", ha apuntado, al tiempo que ha llamado la atención sobre el hecho de que las aficiones que se concitaron este miércoles en Sevilla son "guerreras". En este punto, el alcalde ha reconocido que el dispositivo de seguridad y policial que se ha desplegado para la final es el "mayor" que ha tenido la ciudad para eventos de este tipo, en una "respuesta desde lo público importante por prevenir incidentes".