El alcalde destaca el impacto del Fit Platinum en Sevilla: "Será durante unos días el centro del pádel mundial"

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación del FIP Platinum Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este lunes durante la presentación del 'Cupra FIP Platinum', torneo perteneciente al circuito internacional de pádel 'Cupra FIP Tour' y que se disputará del 15 al 20 de septiembre en las instalaciones del Club Icónico de la capital hispalense, que esta cita convertirá a la ciudad "durante unos días" en "el centro del pádel mundial".

El alcalde, que ha presidido el evento junto a la consejera andaluza de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha indicado en una nota que, a su juicio, la celebración del torneo en Sevilla "vuelve a demostrar que es una capital deportiva de referencia en el sur de Europa". En este sentido, ha añadido que la capital hispalense "no solo se convierte en la única ciudad española en acoger este torneo, sino que se consolida como un epicentro del pádel gracias a la pasión de sus jugadores, el apoyo de los aficionados y la inversión en infraestructuras de vanguardia como las del Club Icónico".

Sanz ha agradecido a este club de pádel afincado en Sevilla y a sus fundadores, los empresarios sevillanos Jaime Folgado y Javier López, su "apuesta" e "inversión" en el deporte de la ciudad a través de las instalaciones deportivas pertenecientes a su entidad. Según ha declarado el primer edil, esta infraestructura, que será empleada para acoger el evento, cuenta con "4.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, 12 pistas cubiertas, tres exteriores y una para grandes eventos".

En el cartel oficial del 'Cupra FIP Platinum' figuran los deportistas sevillanos Paquito Navarro, que ocupa el decimosegundo puesto en la clasificación oficial de la Federación Internacional de Pádel (FIP), y Victoria Iglesias, que figura en la vigésima posición del mismo ranking. En el acto han estado presentes Paquito Navarro y la también jugadora de pádel sevillana Laura Luján.

Por último, Sanz ha subrayado que el Consistorio hispalense seguirá "trabajando con empeño para que Sevilla continúe atrayendo los mejores campeonatos".

Por su parte, la consejera ha destacado a la comunidad andaluza como "potencia" en pádel con ocho andaluces y cinco andaluzas entre las 60 mejores jugadores del mundo. Además, ha resaltado que este deporte "se ha convertido en uno de los deportes más practicados en Andalucía, con 202 clubes federados y cerca de 250 eventos disputados este año".

Del Pozo ha destacado que esta competición contará con una participación de "alto nivel" en una modalidad que, "en Andalucía, suma 9.228 licencias federadas, lo que vuelve a posicionar a la comunidad como un destino preferente para la organización y acogida de grandes eventos deportivos". Por ello, ha subrayado el respaldo de la Junta a esta cita, ya que "la práctica deportiva contribuye a una sociedad más saludable, reduce el gasto sanitario, genera riqueza y sitúa a Andalucía en el escaparate nacional e internacional".