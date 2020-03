El alcalde de Lebrija (Sevilla) confirma 21 contagios en una residencia y diez más en el resto del pueblo

LEBRIJA (SEVILLA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lebrija (Sevilla), José Barroso (PSOE), ha informado este martes de que su municipio contabiliza "aproximadamente" 31 contagios confirmados de coronavirus Covid-19, 21 de los cuales corresponden a una residencia de personas mayores en la que habrían resultado infectados 19 residentes y dos trabajadores, con la muerte de una de estas personas mayores.

En declaraciones a Europa Press, José Barroso ha recordado que hace pocos días solicitaba a la Junta de Andalucía que publique los datos oficiales de contagios confirmados de coronavirus Covid-19 por municipios y no sólo por provincia, como se está haciendo hasta el momento, toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs viene defendiendo que no detalla los datos municipales de la incidencia de la pandemia por indicación expresa del Gobierno central para no "estigmatizar" a nadie.

Si bien esta es una demanda especialmente reivindicada por los alcaldes socialistas, Barroso ha negado que su solicitud responda a motivos "políticos", explicando que como alcalde no cuenta con "datos oficiales" sobre el impacto real del coronavirus Covid-19 en su localidad, extremo que dificultaría la organización de los recursos municipales movilizados contra la propagación del virus.

No obstante, ha explicado que gracias a las gestiones del Ayuntamiento y la información proporcionada por las propias familias, ha podido confirmar "31 casos positivos" de contagio de coronavirus Covid-19 en la localidad. De ese total de contagios, según ha precisado, 21 corresponden a la residencia de personas mayores La Caridad, donde según la información que obra en su poder habrían resultado infectados 19 usuarios y dos trabajadores; mientras los restantes diez casos corresponden a habitantes de Lebrija ajenos a dicha residencia.

"LA SITUACIÓN ESTÁ CONTROLADA"

Mientras dicha residencia contaría con capacidad para unos "60 residentes", el alcalde de Lebrija ha asegurado que en este centro de personas mayores "la situación está controlada" dentro de la envergadura de la misma, al haber sido "sectorizados" sus espacios y ser ubicadas en una planta específica todos los residentes que no presentan sintomatología alguna para impedir posibles contagios.

De entre los usuarios de esta residencia contagiados, ocho de ellos están hospitalizados, uno ha fallecido y los restantes seguirían en las instalaciones, aislados y tratados merced a los protocolos sanitarios de seguridad, según ha precisado el alcalde, agregando que Lebrija ha contabilizado una muerte más ajena a este centro de personas mayores, tratándose este último caso de una persona también de avanzada edad.

Finalmente, ha defendido que la ciudadanía de Lebrija "está cumpliendo" debidamente las severas restricciones del estado de alarma implantado para frenar la propagación del coronavirus Covid-19 y que las calles del municipio están siendo desinfectadas "prácticamente a diario".