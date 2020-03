El alcalde de Lebrija (Sevilla) pide los datos municipales del Covid-19 y test rápidos en el hospital

LEBRIJA (SEVILLA), 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lebrija (Sevilla), Pepe Barroso (PSOE), ha solicitado a la Junta de Andalucía, al igual que el resto de los alcaldes socialistas, que publique los datos oficiales de contagios confirmados de coronavirus Covid-19 por municipios y no sólo por provincia, como se está haciendo hasta el momento, toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs viene defendiendo que no detalla los datos municipales de la incidencia de la pandemia por indicación expresa del Gobierno central para no "estigmatizar" a nadie.

"Para ciudades y pueblos como Lebrija, es fundamental contar con una información oficial y puntual al objeto de poder orientar de forma precisa las acciones para la gestión de esta crisis y para mitigar la sensación de confusión que la incertidumbre provoca entre la ciudadanía", ha dicho. La publicación de los datos oficiales, además, "evitaría la difusión de bulos y noticias falsas que en nada ayudan a la gestión de esta crisis".

Por otra parte, le ha trasladado la importancia de incluir al Hospital de Lebrija como punto de test rápidos para detectar el coronavirus sin necesidad de salir del vehículo.

Este Hospital atiende a una población superior a los 50.000 habitantes de Lebrija y de las vecinas localidades de El Cuervo y Las Cabezas. La realización de estas pruebas en la localidad evitaría muchos desplazamientos, además de agilizar la toma y minimizar los riegos de contagios de los profesionales sanitarios, evitando así la propagación del virus.