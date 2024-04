El alcalde de Los Palacios comunica a la Junta su "malestar" por el traslado de la Unidad de Salud Mental

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

En una reunión mantenida en la sede de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IP-IU), ha trasladado a la delegada territorial, la popular Regina Serrano, "el malestar" que existe en el Ayuntamiento palaciego por las "formas desleales" con las que la Junta de Andalucía ha decidido "quitar el Servicio de Salud Mental del Centro de Salud Nuestra Señora de las Nieves y trasladarlo al hospital de Utrera", esgrimiento Serrano qe la unidad estaba en Los Palacios de manera transitoria y ha sido restituida a su localización original en Utrera.

En ese sentido, el alcalde ha insistido en que en noviembre, la Junta aseguraba al Ayuntamiento que "no tenía previsto modificar el Servicio de Salud Mental mientras no se aprobase el nuevo Plan Andaluz de Salud Mental y no ha sido así", defendiendo que esta unidad estaba desde 2012 en el centro de salud Nuestra Señora de las Nieves de Los Palacios y Villafranca, una ubicación que la Junta alega como provisional.

"Está claro que la competencia de la prestación es de la Junta de Andalucía que es la que decide donde pone el Servicio y donde lo quita, y nosotros como Ayuntamiento siempre hemos sido cordiales, leales y le hemos hecho todo tipo de ofrecimientos para que el Servicio de Salud Mental se quedase en nuestro municipio para evitar los desplazamientos de las familias afectadas", ha asegurado Valle.

El regidor municipal ha anunciado que desde el Ayuntamiento se va a contactar con los pacientes y sus familiares "para conocer de primera mano su valoración del traslado y, si la población afectada de manera mayoritaria en nuestro pueblo no está contenta con el mismo, en la Consejería van a encontrar un hueso duro de roer, vamos a iniciar movilizaciones y todo tipo de acciones".

Valle ha recalcado que la Junta de Andalucía "se ha negado a invertir en todo momento en Los Palacios pese a los diferentes ofrecimientos por parte del Ayuntamiento incluso de suelo gratis para que construyeran nuevas consultas, una posibilidad que declinaron, junto con la opción de adaptar las consultas del antiguo ambulatorio.

Para concluir, Juan Manuel Valle ha recordado que el pleno ordinario de la semana que viene debatirá una moción presentada por la Alcaldía,