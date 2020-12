El alcalde de Los Palacios (Sevilla) reclama los 3.000 millones anunciados en septiembre para los municipios

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y vicepresidente tercero de la FAMP, Juan Manuel Valle (IP-IU), ha avisado este miércoles "que va a terminar 2020 y aún no sabemos donde están los 3.000 millones de euros que el Gobierno de la nación (del PSOE y Unidas Podemos) anunció en el mes de septiembre" con destino a los municipios, lo que le ha llevado a rememorar las demandas al respecto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la promesa de que en dicho reparto de fondos rija una "discriminación positiva para los ayuntamientos en riesgo financiero o sin remanentes, como es el caso del Consistorio palaciego.

"Somos muchos los ayuntamientos del país que estamos afrontando la situación provocada por el Covid-19, de una manera desigual. No estamos combatiendo esta crisis con las mismas herramientas. Aunque algunos estamos haciendo los deberes y estamos gestionando bien los recursos municipales, entendemos que el Gobierno de la nación no puede ser tan insolidario en estos momentos. Ahora más que nunca no se le puede dar la espalda al municipalismo", ha aseverado, tras la supresión de las reglas fiscales, que en el caso de los remanentes no afecta a los municipios que carecen de los mismos.

Para el alcalde, "no se puede estar vendiendo el chocolate del loro con los fondos que van a venir de la Unión Europea y que llegarán cuando vengan, y a los cuales optaran los ayuntamientos que opten y en cambio tener bloqueados y hacer oídos sordos a las peticiones que se están haciendo desde todos los ayuntamientos de España a través de la FEMP".

Por último Valle insistió que en algunos casos es "especialmente más urgente que en otros", en alusión a "aquellos municipios que no tenemos ahorros en los bancos, que no vamos a poder poner recursos propios en el año 2021, recursos para invertir o generar programas de empleo". "De ahí que necesitemos con urgencia que ese dinero llegue al municipalismo, al igual que van a llegar los fondos de recuperación a las otras dos patas del Estado".