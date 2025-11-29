El alcalde de Sevilla acude al encendido del alumbrado junto a niños de la Fundación Alalá y Pastora Soler

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el encendido del alumbrado junto a niños de la Fundación Alalá. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado el tradicional encendido del alumbrado navideño de las calles de Sevilla en un acto en el que ha estado acompañado por Marta, Álvaro y Aisha, niños de la Fundación Alalá y ganadores del concurso escolar convocado por el Consistorio para diseñar nuevos motivos que iluminarán la ciudad en estos días, además de por la cantante Pastora Soler, que ha sido la encargada de poner voz al espectáculo musical que ha precedido a este alumbrado.

Tal y como ha emitido el Ayuntamiento en un mensaje difundido a los medios, sobre las 19,00 horas, todos ellos apretaron el botón que ha activado las más de nueve millones de luces leds que "llenarán de magia y color las calles de Sevilla esta Navidad".

Asimismo, el espectáculo musical previo al encendido navideño ha estado protagonizado por la cantante Pastora Soler, medalla de la Ciudad en este año, que, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal, el coro del Colegio San Francisco Solano, la Escolanía Esperanza Macarena y la Escolanía de la Vera Cruz de Brenes han interpretado algunos villancicos como 'Los Caminos se hicieron', 'Esto suena a Navidad', 'Blanca Navidad' o 'La Noche Mágica de Sevilla'. Finalmente, la cantante se despidió del público con una "impecable interpretación" de 'Sevilla', obra compuesta por Manuel Alejandro para Rocío Jurado.

Además, DJ Fonseka ha sido el encargado de poner el broche final al evento haciendo bailar a los sevillanos y visitantes que se han acercado hasta la Avenida de la Constitución para disfrutar de las dos horas y media de espectáculo conducido por los actores y presentadores Alfonso Sánchez y Alberto López, 'Los Compadres'.

En contexto, desde este sábado y hasta el próximo 6 de enero, Sevilla "vuelve a convertirse en la capital de la ilusión". Según la Administración local, este año la ciudad cuenta con la "mayor iluminación de su historia", con 304 calles y plazas iluminadas en todos los distritos, lo que supone un nuevo récord con respecto a años anteriores.

Por otra parte, como novedades, el Consistorio ha instalado 32 árboles luminosos en la Avenida de la Constitución, el "mayor Belén iluminado de España" a los pies de San Telmo o la iluminación, por primera en la historia, en la barriada de El Gordillo o Torcuato Luca de Tena, junto al Hospital Infantil. En concreto, el horario del encendido durante estos días será desde las 18,30 hasta las 00,00 horas. Los días especiales, como el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, se ampliará hasta las 01,00 horas.

Para estos días, el Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado una programación "pensada para todos", con la cultura, el ocio, y los espectáculos como las principales actuaciones. La Plaza de San Francisco acogerá 'Acordes de Sevilla', un espectáculo de luces, imagen y sonido inspirado en "importantes efemérides musicales arraigadas a la ciudad". Igualmente, este año vuelve 'Navigalia', el "exitoso" espectáculo del Río, con 'Misión regalo', un "bonito cuento de Navidad" con Sevilla como protagonista, que podrá disfrutarse a partir del 18 de diciembre.

Al igual que este sábado, la música será otra de los grandes protagonistas esta Navidad en Sevilla con espectáculos "de primer nivel" en el Real Alcázar, Fibes, Artillería y Espacio Turina, a los que se suman las "numerosas actuaciones" que se producirán en los distintos barrios, incluidas las zambombas que acogerán los centros cívicos, y las más de 150 actividades organizadas en cada distrito "pensadas para disfrutar en familia" durante estas fiestas.