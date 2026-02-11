Alcalde de Sevilla acusa al Gobierno de "inventarse un puente" por "capricho" tras condena de 57 millones por la SE-40

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una visita a las obras la línea 3 Norte del Metro de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acusado este miércoles al Gobierno, tras conocer que el juzgado de primera instancia número 44 de Madrid ha condenado al Ministerio de Movilidad y Transportes a indemnizar con más de 57 millones de euros a las adjudicatarias del túnel de la SE-40, descartado por el Ejecutivo central alegando su alto coste, de "inventarse un puente". Además, ha manifestado que, a su juicio, la Administración estatal deberá abonar el importe por "un capricho", al haberse decantado por la construcción de un puente que atravesase el Guadalquivir.

"Cuando un Gobierno llega y se encuentra que ya hay dos tuneladoras funcionando y decide paralizar esas tuneladoras para inventarse un puente, evidentemente eso tiene un coste", ha asegurado el edil en declaraciones a medios de comunicación, difundidas por el Consistorio y recogidas por Europa Press, en una visita a las obras de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla en el tramo San Lázaro-Macarena.

Al hilo, ha enmarcado que "ya dijimos en su día que el coste aproximado del proyecto estaría entorno a los 100 millones de euros. Hoy conocemos que hay 57 millones de euros más que van a tener que ser pagador por el Gobierno de la nación por un auténtico capricho".

Por ello, Sanz ha defendido que "hubiese sido más lógico terminar ese paso por el rio Guadalquivir mediante una obra --en referencia a las tuneladoras--".

También se ha pronunciado al respecto la consejera de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien ha exigido al Gobierno saber "qué ha pasado" con el proyecto fallido de los túneles de la SE-40 para unir Dos Hermanas con Coria tras la condena al Ejecutivo central a pagar otros 57 millones de euros a las empresas adjudicatarias de dichos túneles. "Ya está bien", ha sentenciado.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida esta agencia, la consejera ha lamentado las decisiones "caprichosas" de los gobiernos socialistas en relación con la SE-40. "En muchas ocasiones hemos denunciado lo que estaba ocurriendo y hemos denunciado que esto podría suceder: sobrecostes con obras no ejecutadas, que además no es una novedad en los gobiernos socialistas", ha argumentado en alusión a la información adelantada por ABC.

"Hablamos de infraestructuras públicas, necesarias, que vienen a mejorar la movilidad de los andaluces y, concretamente, de los sevillanos. Hacen falta respuestas claras y evidentes de lo que ha sucedido. Ya está bien", ha sentenciado la consejera Díaz, que ha remarcado varias veces que se trata de "dinero público".