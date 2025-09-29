Alcalde de Sevilla afirma que las obras de Plaza Nueva afectarán a la Semana Santa: "molestarán lo menos posible"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, inaugura la exposición 'Plaza Nueva, el centro de todo'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado este viernes que la ejecución de las obras de ampliación y renovación de la Plaza Nueva, que contemplan un plazo de ejecución de 18 meses, afectará a la Semana Santa del próximo año 2026 "de forma segura", aunque ha aclarado que para esas fechas "se procurará que las obras estén en un momento que afecten lo menos posible".

Durante la rueda de prensa de presentación de la exposición 'Plaza Nueva, el centro de todo', una muestra con imágenes de los 170 años de historia del espacio, el primer edil ha subrayado que es "imposible" evitar por completo cualquier interferencia con la festividad, ya que de otro modo "no se podrían realizar obras en la ciudad".

Las intervenciones están previstas para comenzar en octubre, tras la firma del contrato correspondiente.

Por su parte, Sanz ha señalado que el objetivo de las obras es "poner orden" en el mobiliario urbano y vinculados a la movilidad, renovar las redes de infraestructura básica, potenciar la iluminación monumental, mejorar plantaciones y arbolado y, en términos generales, conseguir una "clara ordenación del espacio".