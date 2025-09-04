El alcalde de Sevilla destaca los 12,3 millones de euros más en mejoras de colegios en el inicio del curso de Infantil

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (de pie), durante la inauguración del curso escolar 2025-2026 en las escuelas infantiles, en un centro del barrio de Los Bermejales. - Esther Lobato - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha destacado este jueves la inversión de 12,3 millones de euros en mejoras y mantenimiento de colegios públicos por parte del Gobierno local, y lo ha hecho durante el acto de inauguración del curso escolar en las escuelas infantiles de Andalucía, protagonizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha tenido como escenario una escuela infantil del barrio de Los Bermejales, en la avenida de Italia.

El regidor ha señalado el hecho de que "se haya invertido más en educación que el gobierno anterior en ocho años". Sanz ha afirmado que en este momento se están ejecutando obras por valor de 5,5 millones de euros en colegios públicos y se están redactando proyectos por valor de 1,7 millones de euros.

"Si a eso le sumamos un contrato de mantenimiento, que este año es de 2,5 millones de euros frente a los 300.000 euros que tenía antes ese apartado, estamos invirtiendo en estos dos años casi 13 millones de euros más que el Gobierno anterior en ocho años", ha añadido Sanz.

Por último, el alcalde ha agradecido al presidente andaluz que haya elegido Sevilla "y este barrio joven" para inaugurar el curso de Infantil; "también por ese apoyo permanente que desde la Consejería de Educación se presta".