El alcalde de Sevilla garantiza el espacio museístico de la Gavidia: "se consultará con las asociaciones memorialistas"

Archivo - Fachada en obras, cubierta de andamios, de la antigua comisaría de Policía entre las plazas de la Concordia y la Gavidia, en el centro de Sevilla, que se convertirá en un hotel de lujo. A 7 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que el hotel de la Plaza de la Gavidia, ubicado sobre un antiguo centro de detención y tortura del franquismo, albergará un espacio museístico cuyo proyecto aún no han recibido, pero que "será consultado con los sindicatos y las Asociaciones memorialistas".

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal Con Podemos-IU durante el Pleno Ordinario de este jueves, relativa a unas informaciones publicadas sobre un presunto espacio decorativo en el lugar, el alcalde ha afirmado que le resultó "chocante" dicha información, pero ha dudado de su veracidad debido a que aún no han recibido el proyecto expositivo obligatorio.

Por su parte, el portavoz de IU, Ismael Sánchez ha cuestionado "cómo se le ha cedido a la cadena hotelera el permiso para construir sin que haya presentado proyecto" y ha solicitado al Ayuntamiento que intervenga para garantizar el espacio memorialista.

En contexto, el pasado 8 de julio, el sindicato CCOO denunció con dureza un presunto proyecto presentado por la compañía hotelera estadounidense, Thompson, y que según señaló su secretario general, Carlos Aristu, pretendía incluir "colores vivos, frases con arte o costumbrismo reinterpretado con humor y diseño", e incluso la posibilidad de celebrar cócteles privados y "guiños al 'miarma'", en los 215 metros cuadrados donde se ubicaban los antiguos calabozos.

Igualmente, el Consistorio ha sostenido que dicho espacio, ubicado en el semisótano del futuro hotel de cinco estrellas, será un Centro de Interpretación de la Memoria Democrática y que dispondrá de acceso libre e independiente