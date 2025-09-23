El alcalde de Sevilla inaugura en Bruselas una exposición del arte sacro sevillano "sin precedentes"

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este martes en el Parlamento Europeo, la exposición 'El Arte Sacro de Sevilla, en el corazón de Europa', una muestra "sin precedentes" impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla y el Parlamento de Europa con la colaboración de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla que lleva a la capital belga una representación del "mejor patrimonio" de la Semana Santa hispalense y que se celebrará hasta el próximo 26 de septiembre.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en el acto también han participado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el presidente de esta asociación gremial, el bordador Francisco Carrera 'Paquili', y el parlamentario europeo y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.

En este sentido, la muestra cuenta con un compendio único que resume la historia del arte en la Semana Santa de Sevilla a través de la unión de siete piezas o conjuntos completos entre los que se encuentra el palio de Madre de Dios de la Palma de la Hermandad del Cristo de Burgos con sus varales, obra del orfebre Eduardo Seco Imberg (1928), las bambalinas del bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1928) y el techo de palio, también de Rodríguez Ojeda (1928).

Forman también parte de la muestra, como ha afirmado la nota, el respiradero del Señor de Pasión de la Hermandad de Pasión, obra del orfebre Cayetano González (1943); el frontal dorado y candelabros del paso del Cristo de la Sed, obra de Manuel Guzmán Bejarano realizado entre los años 1988 y 1990, imaginería de Manuel Carmona y pinturas de Alfonso Magüesín.

Asimismo, se puede ver en la muestra la túnica de los cardos del Señor de la Sentencia Hermandad de la Macarena, obra del bordador Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1910) y la imagen de María de Cleofás de la Hermandad del Santo Entierro: y realizada por el escultor Juan de Astorga Cubero (1829-1830) con aureola de orfebrería y vestimentas bordadas en hilo de oro por Teresa del Castillo bajo diseño de Antonio del Canto Torralvo.

Completan la exposición el Cristo de la Humildad de la Hermandad de la Esperanza de Triana, atribuido al escultor Juan Bautista Patrone (1739- ca. 1832) y el busto del Señor de la Sagrada Cena, realizado por el escultor Sebastián Santos Rojas en 1954/1955, como paso previo al sacado de puntos para ser trasladado a la madera. Todo unido a una completa señalética en castellano e inglés y un vídeo que contextualiza al visitante lo que está observando.

Del mismo modo, la Agrupación Musical Nuestra Señora de los Reyes "será cooportagonista de este evento" con un concierto en Bruselas, en la iglesia de Notre Dame du Sablon a las 19,30 horas.

En este sentido, el alcalde ha inaugurado "esta muestra sin precedentes, una exposición con la que traemos a Bruselas un reflejo de una de las industrias más genuinas de Sevilla. Hoy es un día importante para el Gremio del Arte Sacro y un compromiso cumplido con el Gremio del Arte Sacro y todos los que lo componen".

"No ha sido fácil, dada la complejidad de las instituciones europeas y de las cuestiones logísticas de las piezas que se expondrán, pero hoy es una realidad esta muestra que abrió sus puertas este lunes 22 de septiembre y por la que ya han pasado miles de persona", ha señalado Sanz, al tiempo que ha agradecido las contribuciones a la exposición.

El alcalde ha puntualizado que "esta muestra va a servir para concienciar a las autoridades comunitarias de la importancia del Arte Sacro, que no solo es historia, cultura, tradición o turismo de Sevilla, sino una industria fundamental para la ciudad. Será absolutamente histórico pues mostrará al mundo entero, desde el corazón de Europa un sector que en Sevilla estamos acostumbrados a disfrutar de sus piezas pero que es muy desconocido fuera de nuestras fronteras".

"Tenemos el orgullo de ser la primera potencia mundial del arte sacro y por su defensa e impulso seguiré trabajando incansablemente. Y es que en Sevilla, el arte sacro ha alcanzado un nivel de maestría incomparable al de ningún otro lugar del mundo, convirtiéndonos en la primera potencia mundial de esta industria", ha afirmado el regidor.