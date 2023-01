El alcalde de Sevilla insiste en la necesidad de gobernar sin "hipotecas políticas" para que la ciudad sea "imparable"

Antonio Muñoz, en un coloquio solidario organizado por la Asociación ABEA, afirma que reivindicará ante el Estado "el sitio, como capital, que le correspode a la ciudad"

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha insistido en un coloquio solidario organizado con empresarios por la Asociación ABEA, que "los grandes proyectos de la ciudad no pueden estar hipotecados por colores políticos". "Vais a encontrar en mi a una persona que, pese a tener sintonía con mi organización política, antepone los intereses de Sevilla por encima de cualquier otra cuestión". "Me da igual provocar ruido en Madrid, pero yo estoy aquí como alcalde y trataré con quién tenga que tratar el desbloqueo de los déficit históricos de la ciudad", ha dicho.

Muñoz ha destacado que Sevilla es la capital de Andalucía, es la tercera o cuarta ciudad de España y no desempeña el papel que corresponde en el Estado español. "Tenemos que reivindicar el sitio que nos corresponde, con la singularidad que tenemos como capital, basta de estar acomplejados, somos Sevilla, una ciudad histórica, la capital económica de Andalucía, con mayor aportación de PIB, empresas, empleo, capital turística de Andalucía, la capital Administrativa; tenemos el tercer Área Metropolitana más importante de España tras Madrid y Barcelona".

El alcalde de Sevilla ha insistido en que "vais a encontrar en mi a una persona que pese a tener la sintonía con su organización política, antepone los intereses de la ciudad por encima de cualquier otra cuestión política y que, en estos momentos, tenemos que aprovechar la inversión pública privada, quitar el ruido político del medio y no incendiar más en beneficio de la propia ciudad".

"En la consecución de algunos de los grandes déficits históricos de Sevilla, como el desbloqueo de algunas infraestructuras de calado, mi manera de hacer política, ha jugado un papel importante", ha dicho.

"He quitado del medio ruido político innecesario, no he incendiado y me he sentado con quién he tenido que sentarme". "He intentado hacer una tarea callada para que Sevilla consiga grandes inversiones como los 1.300 millones de euros para el metro, la Agencia Espacial, los proyectos de El Puerto o la aprobación de los Presupuestos municipales para este ejercicio pese a entrar en etapa electoral". "Yo no soy un alcalde de pancartas, soy muy exigente conmigo mismo, con mi equipo y a la hora de tratar con ministros y consejeros, no avivando el ruido", ha insistido.

El alcalde ha hecho referencia a que "esta es una semana muy positiva para Sevilla y que si superamos en los próximos años los retos a los que se van a enfrentar las ciudades; como son la transformación digital digitalización, la descarbonización de la economía y sostenibilidad, Sevilla será imbatible".

Los fondos recaudados en el almuerzo coloquio solidario, organizado por la Asociación Beatriz Aguilar de Ayuda a la Infancia (ABEA) que preside el arquitecto sevillano Rafael Aguilar, serán destinados al mantenimiento del colegio de María Mediadora en Cherupuzha, Sur de la India.

El centro gestionado por las misioneras españolas acoge a más de 40 niños y jóvenes con discapacidad intelectual a los que se les ofrece estimulación, formación y transporte. Según han explicado desde la asociación, dada la situación en la India, el centro supone un refugio seguro para los niños a los que se les proporciona alimentación e higiene diaria y, también, un respiro para sus familias.