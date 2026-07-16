El alcalde de Sevilla niega que se haya excluido a niños con diversidad funcional de programas socioeducativos

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante su intervención en el Pleno extraordinario sobre el estado de la ciudad. A 21 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha negado que se haya excluido a niños con diversidad funcional de programas socioeducativos del Ayuntamiento y ha defendido que esta semana se han realizado los grupos de estas actividades para garantizar la inclusión de los 140 niños con alguna discapacidad que han solicitado plaza.

En respuesta a una pregunta del Grupo Municipal Socialista durante el pleno de este jueves, Sanz ha señalado que se han presentado 140 solicitudes con diversidad funcional, de los que 20 marcaron que no se encontraban en aulas ordinarias.

Frente a ello, el portavoz socialista, Antonio Muñoz le ha invitado a rectificar y lo ha acusado de mentir, ya que ha asegurado que el pliego de contratación para las actividades socioeducativas de niños con dificultades sociales o en riesgo de exclusión social, excluye a niños por tener una discapacidad, habiendo dado de baja a 22 niños por necesitados de aulas específicas. "Mienten, se equivocan y siguen", ha añadido.

Por su parte, Sanz ha negado dicha información. "No se ha excluido absolutamente a nadie", ha asegurado, a la vez que ha destacado que en el 2026 este programa ha recibido un refuerzo con una inversión de 6,5 millones de euros, un aumento el número de monitores especialistas de 14 a 25, un aumento de 90 plazas nuevas y la creación de ratios de 5 menores por monitor especialista. "No mienta y no genere alarma social", ha concluido el edil.

Al finalizar el debate, Muñoz se ha dirigido a la bancada del alcalde y le ha hecho entrega del pliego en el que según los socialistas ha quedado recogida la exclusión de una veintena de niños, ante el revuelo de la sala de plenos.