El alcalde de Sevilla recibe en el Ayuntamiento al jugador internacional de Rugby 7 Manu Moreno

El alcalde de Sevilla entrega un giraldillo de plata al jugador internacional de Rugby 7 Manu Moreno, tras un acto de homenaje en el Ayuntamiento - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla ha recibido en el Ayuntamiento a Manu Moreno, jugador internacional de Rugby 7. El acto, celebrado en el Salón Colón, ha contado con la presencia de familiares, amigos, compañeros de equipo y jóvenes jugadores de su club de origen.

Este homenaje viene tras una brillante trayectoria de éxitos en la que "ha llevado siempre a Sevilla por bandera": dos veces campeón de Europa con la Selección Española (2021 y 2022) y subcampeón de las Series Mundiales en la temporada 2024-2025, en la que fue incluido en el equipo ideal, destaca el Consistorio en un comunicado.

Manu Moreno jugó en todas las categorías infantiles del Ciencias hasta que llegó al primer equipo en 2019. Tras esta primera etapa en el Ciencias jugó en Mónaco Rugby Sevens (2023) y el equipo indio Hyderebad Heroes, del que es jugador en la actualidad.

En este sentido, el alcalde de Sevilla ha felicitado al jugador a la vez que ha afirmado que es un "ejemplo del talento deportivo sevillano y un abanderado de nuestra ciudad por todo el mundo. Nadie le ha regalado nada y hoy Sevilla le reconoce esa carrera ejemplar".