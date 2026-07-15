El alcalde de Sevilla recibe a la cónsul de Portugal para estrechar lazos: "Es la ciudad más fotogénica del mundo"

El alcalde de Sevilla recibe a la cónsul de Portugal en la Casa Consistorial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, acompañado por el presidente del Pleno, Manuel Alés, ha recibido este miércoles en la Casa Consistorial a la cónsul general de Portugal en Sevilla, Claudia Boesch, en un encuentro oficial con motivo del fin de su etapa diplomática en la ciudad.

Según ha referido el Consistorio en una nota, la visita ha servido para repasar la intensa vivencia de las tradiciones sevillanas por parte de la representante lusa. "Sevilla es la ciudad más fotogénica del mundo", ha abundado la cónsul general durante su despedida.

Por su parte, el alcalde ha agradecido a Claudia Boesch "su vocación de servicio, su constante presencia en la vida civil de la ciudad y su trabajo para acercar Sevilla y Portugal".