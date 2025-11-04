Alcalde de Sevilla recibe a una delegación del Ayuntamiento de Pekín para colaborar en exportar talento tecnológico

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este martes a una delegación del Beijing Overseas Talents Center (BOTC), la principal plataforma creada por el gobierno municipal de Pekín (China) para la atracción y exportación de talento en innovación, nuevas tecnologías, investigación y el emprendimiento a nivel internacional.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, el objetivo del encuentros es establecer un marco de colaboración para la atracción y exportación de talento tecnológico. Sanz ha subrayado "el compromiso del Ayuntamiento con el talento joven de la capital de Andalucía".

En esta línea, el alcalde ha destacado que la ciudad cuenta con cinco universidades, centros de investigación de referencia a nivel internacional y el "mayor parque tecnológico en facturación de España", el Sevilla TechPark. Por lo que la iniciativa supone "un canal de comunicación permanente con la capital china" y que "genera empleo de calidad y sitúa a nuestra ciudad como referente en materias punteras de la economía del futuro".