El alcalde y el delegado de Asuntos Sociales reconocen el compromiso de un centro educativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en el Salón Colón - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este miércoles, 25 de noviembre, en el Salón Colón del Ayuntamiento, el acto de entrega de premios del concurso de carteles y eslóganes organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), en el que este año han participado 35 centros educativos de la ciudad.

Durante el acto, el regidor ha felicitado a los alumnos galardonados y ha destacado que se reconoce "algo mucho más importante que el talento artístico de nuestros jóvenes: su capacidad para comprender una realidad dolorosa, reflexionar sobre ella y utilizar su creatividad para intentar cambiarla", destaca el Consistorio en un comunicado.

Asimismo, Sanz ha subrayado que "la igualdad no comienza cuando somos adultos. Se aprende desde la infancia, en nuestras casas, en los colegios, en los institutos y en nuestras primeras relaciones personales".

Durante la entrega de premios, el alcalde ha felicitado especialmente al alumnado de segundo de Bachillerato del IES Murillo, ganador en la categoría de imagen con un cartel que representa una torre de piezas de madera, en la que cada bloque simboliza los pilares fundamentales de la vida y cuya estabilidad se ve amenazada por la violencia de género.

La imagen incorpora el mensaje 'Que nadie te derrumbe', que protagoniza la campaña municipal de este año. Igualmente, ha reconocido al alumnado de cuarto de ESO del IES Ramón Carande, ganador en la categoría de eslóganes con 'Ama sin violencia, vive sin miedo'.,

"Donde existe el miedo, el control o la dominación, no puede existir un amor verdadero", ha asegurado Sanz, que ha insistido en la importancia de que los jóvenes aprendan a identificar y rechazar cualquier forma de violencia.

El acto también ha servido para reconocer a los centros educativos que han recibido menciones especiales. En la categoría de imagen han sido distinguidos el IES Miguel Servet, el IES V Centenario, el IES Bellavista, el IES Ramón Carande y el IES Félix Rodríguez de la Fuente; mientras que en la categoría de eslóganes han recibido menciones el Centro de Formación Profesional Arenal, el IES Salvador Távora y el IES Miguel de Cervantes.

El alcalde ha agradecido especialmente la implicación del profesorado y de las familias: "Educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, también significa ayudar a formar personas libres, capaces de respetar a los demás y de reconocer una injusticia cuando la tienen delante".

Por último, Sanz ha reafirmado el compromiso del Gobierno municipal con la prevención de la violencia machista, la atención a las víctimas y la protección de las mujeres, y ha recordado las distintas actividades de sensibilización desarrolladas este año, entre ellas exposiciones, acciones educativas y el encuentro celebrado en el Muelle de la Sal, con la participación de más de 300 estudiantes y la actuación de María José Llergo.