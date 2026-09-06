El alcalde de Sevilla reconoce la labor del servicio de los serenos y pone en valor dos actuaciones destacadas

El servicio hispalense de los serenos. - X

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reconocido la labor de los serenos este domingo, 6 de septiembre, tras rescatar a un menor perdido de sus padres en Torneo y previniendo el suicidio de una joven en Triana, siendo los primeros en atenderles en ambos casos.

Según ha concretado el primer edil a través de su perfil oficial de 'X', los serenos, que son un servicio que implantaron hace más de dos años, a las 22,45 horas del 1 de septiembre se movilizaron para encontrar a un menor de doce años con trastorno de hiperactividad que se había extraviado de sus padres tras un aviso emitido por el Cecop.

"Finalmente, los serenos José Luis y Ana lo localizaron en Torneo y finalizaron felizmente este trabajo coordinado con la Policía Local, a la que quiero agradecer también su gran trabajo en este suceso y cada día en nuestra ciudad", ha relatado el edil.

Por otro lado, tras recibir otro aviso de un intento de suicidio de una chica de 24 años en la calle Pagés del Corro de Triana, "fueron los primeros en atenderle gracias a su proximidad cada noche en las calles". "Su mediación fue clave a la espera de la llegada de los sanitarios", ha agregado Sanz.

De este modo, el regidor ha considerado que se trata de dos historias más "que refrendan la cercanía de este grupo del que nos sentimos muy orgullosos desde que lo implantamos hace más de dos años y que presta un gran servicio de ayuda al vecino".