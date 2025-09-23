El alcalde de Sevilla se reúne en Bruselas con una veintena de sevillanos y propone una red de embajadores de la ciudad

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este martes un encuentro con más de una veintena de sevillanos residentes en Bruselas, en su mayoría trabajadores de la Comisión Europea, en el marco del viaje institucional para inaugurar la exposición 'El arte sacro de Sevilla, en el corazón de Europa' en el Parlamento europeo.

En este sentido, el primer edil ha señalado que "esta visita es una oportunidad perfecta para estrechar lazos con los sevillanos que residen en Bélgica y poner en valor el gran trabajo que realizan proyectando la imagen de nuestra ciudad", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Durante este encuentro --en el que Sanz ha estado acompañado por el eurodiputado y exalcalde Juan Ignacio Zoido--. el alcalde ha subrayado que "una de nuestras prioridades desde que llegamos al Gobierno municipal ha sido potenciar, retener y atraer el talento joven que en los últimos años se ha visto obligado a salir de Sevilla por falta de oportunidades".

"Tenemos una base extraordinaria: cinco universidades en Sevilla y su área metropolitana --tres públicas y dos privadas-- de las que salen cada año jóvenes brillantes, formados y emprendedores que son el mejor exponente del talento sevillano. No podemos permitirnos el lujo de que desarrollen su potencial fuera de nuestra ciudad", ha remarcado Sanz.

El regidor ha señalado, además, que "hemos tomado nota de las inquietudes, necesidades y experiencias de los sevillanos que viven en Bruselas. Este encuentro abre el camino para empezar a crear una red de embajadores de Sevilla en el mundo. Esperamos que este primer paso sirva como punto de partida para muchos otros", ha finalizado Sanz.