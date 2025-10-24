El alcalde de Sevilla transmite "todo el apoyo" del Ayuntamiento para que la Cartuja reedite la final de la Copa del Rey

Archivo - Detalle del Estadio de la Cartuja tras la finalización de las obras (imagen de archivo) - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha transmitido este viernes "todo el apoyo" por parte del Ayuntamiento para que el Estadio de la Cartuja vuelva a ser sede de la final de la Copa del Rey en 2026. El primer edil ha confirmado que la Junta de Andalucía está "optando" a albergar la cita futbolística por séptima vez consecutiva.

Sanz ha sido preguntado por el asunto en el Foro Nueva Economía celebrado en Sevilla, después de las declaraciones esta semana del presidente de la Real Federeación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzan, en las que aseguraba que había "dos o tres ciudades interesadas" en acoger la final.

El alcalde ha afirmado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está llevando la gestión "directamente" junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo. Asimismo, ha destacado que el Consistorio está "muy interesado" en que se celebre de nuevo en la ciudad. En esta línea, ha resaltado el papel de La Cartuja "como el tercer estadio más importante del país". "Está llamado a ser un referente en lo deportivo, en lo cultural y en lo musical", ha subrayado Sanz.

Louzan esta semana aseguraba que el concurso público para acoger la final seguía abierto. También indicaba que la ciudad que quiera acoger la final deberá contar con un estadio "de más de 50.000 espectadores". A la par, resaltaba el "éxito" de las últimas finales en la capital andaluz. "Estamos muy a gusto en la ciudad de Sevilla y con el estadio", destacaba el presidente de la RFEF.

El Estadio de la Cartuja ha acogido la final de la Copa del Rey en ocho ocasiones. La primera en 1999 con un Atlético de Madrid-Valencia, que se llevaron los valencianos. Después celebró la final de 2001, y no fue hasta 2021 cuando volvió a acoger la cita deportiva. Desde ese año, ha estado albergando todas las finales.

En 2022, acogió la final que finalmente ganó el Real Betis contra el Valencia. Deste esta temporada, el estadio de la Cartuja es la sede de los partidos de los verdiblancos por reformas en el Benito Villamarín.