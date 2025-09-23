El alcalde de Sevilla traslada al embajador de Pakistán en Bélgica "la preocupación del arte sacro por las amenazas"

Zoido y Sanz flanquean al embajador de Pakistán en Bélgica, tras la reunión en la Embajada de Bruselas. - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este martes un encuentro con el embajador de Pakistán en Bélgica, Rahim Hayat Qureshi. En la reunión, que se ha celebrado en la sede de la Embajada de Pakistán en Bruselas, Sanz ha estado acompañado por el eurodiputado y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido.

El objetivo de este encuentro ha sido estrechar lazos y trasladarle "la inquietud" del sector del arte sacro sevillano --especialmente en el gremio del bordado-- "por la presencia en el mercado de imitaciones y copias, procedentes de este país asiático, que suponen una amenaza y ponen en riesgo el prestigio y la singularidad de esta artesanía", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Así, el regidor, que ha hecho de portavoz para este sector, que genera cientos de puestos de trabajo en nuestra ciudad, ha destacado que "Sevilla es la capital mundial del arte sacro, con piezas genuinas de nuestra tierra que son admiradas en el mundo entero, y debemos velar por que el trabajo de nuestros talleres y artesanos sea respetado y reconocido en su autenticidad".

"Nuestro patrimonio artístico sacro no es solo un motor cultural, económico y turístico, sino que forma parte de nuestra identidad, y merece una protección acorde a su valor", ha añadido Sanz.

El alcalde ha remarcado que "desde el corazón de Europa, defendemos a nuestros artesanos y buscaremos los mecanismos adecuados para preservar y proyectar su trabajo, como estamos haciendo durante esta semana con la exposición 'El Arte Sacro de Sevilla' en el Parlamento Europeo". "El Ayuntamiento está al lado de nuestros artesanos en la defensa y promoción del arte sacro sevillano en el ámbito internacional", ha finalizado Sanz.