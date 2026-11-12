El alcalde de Sevilla valora el respaldo de la UE a la conexión ferroviaria de alta velocidad con Huelva y Faro

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una reunión con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, en el Parlamento Europeo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado este jueves el respaldo del Parlamento Europeo al proyecto de conexión ferroviaria entre Sevilla, Huelva y la localidad portuguesa de Faro por Alta Velocidad, la cual han considerado como "proyecto estratégico para la Unión Europea (UE)".

Según ha detallado el primer edil en una atención a medios, el pasado mes de febrero acudió a Bruselas junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el alcalde de Faro, António Miguel Pina, para "convencer al comisario de Transportes europeo de la conveniencia de una infraestructura fundamental para la movilidad del suroeste europeo, como era la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro".

De esta manera, el Parlamento Europeo ha estimado la conveniencia de esa infraestructura en el Plan de Infraestructuras 2028-2034 y, lo cual ha considerado Sanz como "una buena noticia que la Unión Europea crea necesaria esa infraestructura para la movilidad en esa zona suroeste de la Unión Europea como es la alta velocidad Sevilla-Huelva-Faro". "No solo por lo que supone desde el punto de vista turístico, sino por lo que puede suponer también para dos regiones prósperas desde el punto de vista económico como pueden ser esta zona de Andalucía occidental y esa región del Algarve portugués", ha añadido.

El corredor que conectará las tres ciudades se incluirá en el Mecanismo Conectar Europa para el periodo 2028/34, lo que supondrá acelerar su construcción, prevista inicialmente para 2050.

En contexto, el proyecto se dividirá en cinco tramos: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla; y Niebla-Huelva.

Asimismo, la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción con una longitud de 95,5 kilómetros que unirá las dos ciudades en 25 minutos con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora e incluirá más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de dos kilómetros.