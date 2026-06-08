La alcaldesa de Gelves (Sevilla) pide "sensibilidad" ante la muerte del joven electrocutado en su piscina

Archivo - Imagen de Archivo de la fachada del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE GELVES - ARCHIVO

GELVES (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Gelves (Sevilla), Isabel Herrera, ha mostrado sus condolencias ante la muerte de un joven de 17 años este pasado sábado, 6 de junio, tras sufrir una descarga eléctrica en su domicilio familiar y ha solicitado "sensibilidad, prudencia y respeto" hacia la intimidad de sus familiares y allegados.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, ante las numerosas llamadas y solicitudes de información, la edil ha señalado que en estos momentos su principal obligación es "acompañar y proteger a una familia" que está atravesando una situación "extremadamente dura".

Asimismo, ha afirmado que no van a entrar en "especulaciones ni valoraciones sobre las circunstancias o causas del accidente", dado que según ha considerado, que cualquier información relacionada con este asunto deberá ser abordada por "quienes tengan la competencia para ello o por la propia familia", cuando considere oportuno hacerlo.

Por todo ello, la alcaldesa ha solicitado a los medios de comunicación, así como a la ciudadanía en general, la máxima "sensibilidad, prudencia y respeto" hacia la intimidad de sus familiares, amistades y personas allegadas. "Gelves es hoy un pueblo profundamente afectado por esta pérdida", ha añadido.

En contexto, el Ayuntamiento de Gelves ha decretado luto oficial hasta el próximo martes, 9 de junio, tras la muerte este pasado sábado de un joven de 17 años, vecino del municipio.

Sobre las 19,00 horas de la tarde del sábado, la Guardia Civil recibió un aviso acerca de que un joven se había electrocutado tras tocar un punto con corriente al salir de una piscina. Aunque "aún se desconoce si fue un electrodoméstico o un enchufe", según han indicado, el menor falleció al instante debido a la potencia de la descarga eléctrica.

En estos momentos, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla) mantienen abierta una inspección sobre el caso y permanece a la espera de los resultados de la autopsia.