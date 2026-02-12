El Alcázar de Sevilla acometerá obras de urgencia en el Patio del Yeso tras los últimos temporales

Archivo - Detalle de los alfarjes del Patio de los Doncellas del Real Alcázar tras su restauración, como imagen de recurso. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla va a acometer obras de urgencia para la estabilización del tejaroz del muro norte del Patio del Yeso, tras detectarse un agravamiento de su estado de conservación como consecuencia de las intensas lluvias registradas en Andalucía durante las últimas semanas, en el marco del tren de tormentas que ha afectado a la comunidad.

Ante esta situación, y tras el correspondiente informe técnico elaborado por la empresa responsable de la asistencia técnica externa para la conservación y mantenimiento del monumento, junto con el asesoramiento del equipo de conservación, investigación y arqueología del monumento, el Patronato del Alcázar ha decidido actuar de manera inmediata, ejecutando trabajos de estabilización provisional con carácter independiente a la planificación de futuras actuaciones integrales en el espacio, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha subrayado que "la prioridad del Gobierno municipal es garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores, así como preservar la integridad de uno de los espacios más singulares y valiosos del Alcázar". Asimismo, ha señalado que "estas obras de urgencia responden a criterios estrictamente técnicos y preventivos, y demuestran el compromiso del Ayuntamiento con la conservación responsable de nuestro principal monumento".

La zona de actuación se circunscribe exclusivamente al tejaroz del muro norte del Patio del Yeso. Los trabajos previstos incluyen el montaje de andamio, la colocación de red anticascotes para cubrir la totalidad del tejaroz, el retacado del muro y sellado en la línea de empotramiento de las tejas mediante ejecución por bataches, la sustitución de tejas rotas o fisuradas y la instalación de elementos estructurales de refuerzo.

En concreto, se procederá a la colocación de ménsulas con perfil IPN 100 y placa de anclaje al muro existente, ejecutadas desde la parte inferior del tejaroz mediante el desmontaje parcial del artesonado de madera. Igualmente, se realizará la unión de dichas ménsulas con el perfil longitudinal en L existente en el borde del alero, el engatillado de los pares deteriorados, la colocación de malla antipájaros en los huecos del alfarje y, finalmente, el desmontaje del andamio y limpieza de la zona.

La actuación se tramita como contrato menor de obras, al no disponer el Patronato de medios personales ni materiales suficientes para acometer directamente trabajos de esta naturaleza, que requieren personal especializado en rehabilitación y estabilización constructiva, así como medios auxiliares homologados para trabajos en altura.

El presupuesto base de licitación asciende a 20.668,93 euros (IVA excluido), lo que supone un total de 25.009 euros IVA incluido. El plazo de ejecución previsto es de 35 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

Por último, Bueno ha destacado que "intervenir con rapidez en un Bien de Interés Cultural de la relevancia del Alcázar es una obligación institucional. Actuamos con rigor técnico, con respeto absoluto a los criterios de conservación patrimonial y con la máxima diligencia para evitar daños mayores".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Sevilla refuerza su estrategia de conservación preventiva en el conjunto monumental, priorizando la seguridad estructural y la protección del patrimonio histórico frente a episodios meteorológicos cada vez más intensos, concluye el comunicado.