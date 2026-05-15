El Alcázar de Sevilla cierra temporalmente las visitas a la cripta del Patio de Banderas por trabajos de conservación

Imagen de la cripta del Patio de Banderas. - AYTO. SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha procedido al cierre temporal de las visitas guiadas a la cripta arqueológica del Patio de Banderas, con el objetivo de ejecutar una intervención de conservación y consolidación en una de las zonas afectadas por desprendimientos provocados por filtraciones de agua derivadas de las intensas lluvias registradas en los últimos meses.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la dirección del monumento, junto al equipo de investigación y arqueología del Alcázar, además de la conservadora y el arquitecto del monumento, trabajan de manera coordinada para "consensuar y desarrollar una solución eficaz" que permita frenar los desprendimientos y consolidar el perfil afectado, respetando en todo momento sus valores materiales, históricos y arqueológicos.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha señalado que "la prioridad del Ayuntamiento y del Real Alcázar es preservar este espacio con todas las garantías de seguridad y conservación".

Asimismo, Bueno ha destacado que "esta intervención permitirá asegurar la estabilidad de la cripta y garantizar que pueda seguir siendo visitada en el futuro en las mejores condiciones posibles".

La intervención prevista abarcará toda la superficie del corte estratigráfico que presenta defectos por falta de cohesión, disgregaciones y desprendimientos. Los trabajos se basarán en los criterios fundamentales de conservación de bienes culturales, entre ellos el respeto a los valores originales del espacio, la mínima intervención necesaria, la compatibilidad de los materiales empleados y el principio de discernibilidad --que los materiales tengan las mismas propiedades--.

Entre los principales objetivos de la actuación destacan la restitución de la cohesión entre los componentes del muro de tierra (áridos y arcillas) y la integración de las zonas erosionadas para recuperar la legibilidad y estabilidad del paramento original.

Debido a estos trabajos y con el fin de garantizar la seguridad tanto de los visitantes como del personal técnico, la cripta permanecerá cerrada al público durante aproximadamente un mes.

Por ello, el Real Alcázar ya ha procedido a cancelar las entradas correspondientes a este periodo, facilitando a todos los visitantes la posibilidad de modificar la fecha de sus reservas para disfrutar posteriormente de estas visitas guiadas, que continúan siendo gratuitas.