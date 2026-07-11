Alerta por virus del Nilo en Palomares (Sevilla) tras confirmar el primer caso de fiebre en Andalucía esta temporada

Archivo - Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO). Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de Sevilla, que pasa algunas temporadas en el municipio de Palomares del Río, ha sido confirmada este sábado como el primer caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma esta temporada, por lo que la Junta de Andalucía ha decretado alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en el municipio de Palomares del Río.

La misma presentó los primeros síntomas el 3 de julio y su caso ha sido confirmado este sábado 11 de julio mediante PCR por parte del Hospital Virgen del Rocío, según ha detallado la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Cabe mencionar que ha sido registrado como un caso leve identificado a través de la vigilancia establecida de casos leves humanos en los municipios pertenecientes a las Comarcas de Especial Seguimiento (CES).

La alerta en Palomares del Río se trata, por tanto, de la tercera declaración de área en alerta junto a las del municipio almeriense de Pulpí y el municipio jienense de Torredonjimeno.

Al decretar este periodo de alerta se han intensificado las tres áreas de vigilancia --entomológica, animal y humana-- en la zona, activado las acciones de promoción comunitaria y reforzado las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 8 de agosto.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.