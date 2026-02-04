La Algaba (Sevilla) activa el Plan Territorial de Emergencias en Nivel 1 ante la borrasca Leonardo

Reunión de coordinación ante la Borrasca Leonardo del Ayuntamiento de La Algaba. - AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) mantiene activado desde la tarde de este martes el Plan Territorial de Emergencia Municipal, estableciendo la Alerta de Nivel 1, ante las previsiones meteorológicas asociadas a la Borrasca Leonardo.

La activación ha sido coordinada por el alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, junto a otros miembros del equipo de gobierno, Servicios Municipales, Policía Local y Protección Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y "dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse".

Asimismo, el alcalde ha decretado la activación del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), desde donde se está realizando "el seguimiento continuo de la situación y la coordinación de todos los recursos disponibles".

Todos los servicios municipales se encuentran activados y en estado de alerta, "preparados para actuar ante cualquier eventualidad que pueda derivarse del episodio meteorológico adverso".

Desde el Ayuntamiento han pedido a la ciudadanía "máxima precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las recomendaciones y comunicados emitidos por fuentes oficiales".