La Algaba (Sevilla) advierte de la paralización de la construcción del IES Matilde Casanova: "Dificulta la convivencia"

LA ALGABA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

El último consejo escolar del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), que ha tenido lugar este miércoles, 22 de octubre, ha acordado la celebración de un consejo escolar extraordinario para abordar la problemática generada por la "inactividad" de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en el impulso de la construcción del nuevo Instituto Matilde Casanova y que, aseguran, dificulta la convivencia del alumnado.

Según ha informado el Consistorio en una nota, desde 2019, año en que el Ayuntamiento, según asegura, cedió el terreno para la construcción del nuevo centro educativo, la "falta de avances" ha generado preocupación entre la comunidad educativa, el Consistorio y la ciudadanía algabeña.

"La paralización de esta infraestructura no solo afecta a los futuros alumnos, sino que también provoca dificultades en la convivencia diaria entre los estudiantes de primaria y secundaria", ha enmarcado el Gobierno local.

En este sentido, ha expresado que dicho alumnado actualmente comparte un mismo espacio con horarios escalonados para los recreos, para sus actividades, además de enfrentar problemas con la instalación eléctrica, entre otros.

De esta forma, el consejo extraordinario pretende definir una hoja de ruta y planificar futuras acciones con la participación activa de toda la sociedad local para reclamar la construcción del IES Matilde Casanova.

"Este nuevo instituto no solo aliviará la convivencia en los centros actuales, sino que también contribuirá a ampliar la oferta formativa en La Algaba, evitando que los jóvenes tengan que desplazarse a otros municipios para cursar ciclos formativos", ha incidido el Consistorio.

En este sentido, el Consistorio ha enmarcado que que el IES Torre de los Guzmanes ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía la ampliación de su oferta educativa con nuevos ciclos formativos, en línea con la demanda de la población juvenil de la localidad.

El Consistorio ha concluido que la construcción del IES Matilde Casanova es necesaria como un avance para garantizar una educación pública, de calidad y accesible en La Algaba, motivo por el cual la comunidad educativa y ayuntamiento se preparan para unirse en esta nueva convocatoria de consejo escolar extraordinario.