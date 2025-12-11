La Algaba (Sevilla) aprueba su Presupuesto para 2026, con 17,8 millones de euros, sin ningún voto en contra

El Gobierno local muestra el Presupuesto de La Algaba para 2026, tras su aprobación en sesión plenaria. - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) ha dado luz verde a los presupuestos municipales para 2026, cifrados en 17,8 millones de euros. Las cuentas han salido adelante con los votos a favor del PSOE, mientras que PP, Con Andalucía y VOX han optado por abstenerse.

A esta cuantía se añaden 570.000 euros procedentes del patrimonio del suelo, elevando el montante económico que gestionará el Consistorio en 2026 hasta los 18,4 millones de euros: "la cifra más alta registrada en la localidad", informa en una nota de prensa.

Las cuentas ponen el foco en infraestructuras, cultura, deporte, juventud y formación, manteniendo congelada la presión fiscal para los hogares algabeños. Durante la sesión plenaria ordinaria celebrada este miércoles, se confirmó que las cuentas públicas para el año que viene son "equilibradas y cumplen los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".

Asimismo, se ratifica la congelación de tasas e impuestos y la reducción de la deuda municipal en un millón de euros. Esta bajada sitúa el endeudamiento en el 54,5% de los ingresos corrientes, "una cifra muy inferior al 125% registrado hace 15 años", según ha destacado el concejal de Hacienda, José Manuel Gutiérrez.

"Las nuevas cuentas mantienen su carácter social, reforzando las partidas destinadas a la protección de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Se reafirma el compromiso con la detección del cáncer de mama, con la puesta en marcha, por segunda vez, del cribado de esta enfermedad en mujeres de entre 40 y 49 años", añade el comunicado del Gobierno local.

El presupuesto incluye financiación para programas de bienestar animal, en línea con la normativa vigente. Además, las asociaciones locales vuelven a recibir un respaldo significativo para impulsar su labor en ámbitos como el deporte, la cultura, la igualdad, la educación y otras actividades sociales y de ocio.

En este sentido, el equipo de gobierno continúa apostando por políticas de formación dirigidas a jóvenes y personas desempleadas, con el objetivo de facilitar nuevas oportunidades laborales. A todo ello se suma el apoyo a las tradiciones populares del municipio y una apuesta firme por iniciativas de memoria democrática.

DOS MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

El capítulo de inversiones municipales ascenderá a los 2 millones de euros, a los que se suman los 570.000 euros del patrimonio del suelo y cerca de los 9 millones procedentes de distintos planes de administraciones supramunicipales.

Los presupuestos incorporan también la subida salarial del 2,5% para los empleados públicos aprobada recientemente por el Gobierno central, aplicándose también, con carácter retroactivo, desde diciembre hasta enero de este 2025.

Al respecto, el concejal de Hacienda ha defendido la idoneidad de las cuentas para 2026, que ha describido como "unos presupuestos adecuados para este municipio, equilibrados y transparentes, que aportan estabilidad al Ayuntamiento de La Algaba". ·Somos uno de los pocos municipios que han aprobado sus presupuestos en tiempo y forma", ha concluido el edil.