Alumni US premia en Sevilla el emprendimiento y las iniciativas con impacto social

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla (Alumni US) ha entregado los galardones de la primera edición de sus premios a Pilar Manchón y a los creadores de los proyectos empresariales con impacto social Bund y Escuelas Visuales.

Concretamente, el premio Alumni US Novel Emprendedor ha recaído en el proyecto Bund, una iniciativa emprendedora de Álvaro García de Tiedra González y Carlos Soria Astorga, un proyecto que se centra en una sastrería a medida en el panorama virtual, según ha indicado este martes la Universidad de Sevilla (US) en un comunicado.

En esta misma categoría, el accésit fue para Pedro Piñar Filpo por 'Foodyt', un proyecto dedicado al desarrollo de software para el sector de la hostelería. Ambos premios han sido entregados por el rector de la US, Miguel Ángel Castro.

Por su parte, Miriam Reyes Oliva ha sido galardonada con el Premio Alumni US Impacto Social Fundación 'la Caixa' por su proyecto Escuelas Visuales, una iniciativa centrada en el estudio y el desarrollo de herramientas visuales para el aprendizaje de estudiantes con necesidades específicas. En esta misma categoría también se ha reconocido la trayectoria profesional del arquitecto Carlos Vázquez Gardón con un accésit. La entrega de estos galardones le ha correspondido a la directora territorial de CaixaBank, María Jesús Catalá.

El último premio de la noche, el honorífico, se ha entregado por el presidente de honor de Alumni US, Alfonso Guerra, y ha sido para la directora de Estrategia de Investigación en Google y egresada de la US, Pilar Manchón, quien actualmente se encuentra residiendo en California. La vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la US, Carmen Barroso, ha sido la encargada de recoger el premio en su nombre y se ha podido contar con la presencia e intervención de Pilar Manchón por videoconferencia.

La celebración del acto de entrega de la primera edición se ha desarrollado en el Auditorio CaixaForum Sevilla, contando con la presencia de miembros de la comunidad universitaria, egresados de la US y otras personalidades. La gala ha estado conducida por la antigua alumna de la US y dircom de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Patricia García Mahamud. María Jesús Catalá ha sido la encargada de abrir el acto y el rector de cerrar la gala, en la que también ha participado Alfonso Guerra.

El acto ha estado amenizado con las actuaciones musicales del cantaor flamenco Eduardo Hidalgo, también profesor de Ingeniería de Telecomunicaciones de la US, y por el grupo Yorch, de la mano del sevillano Jorge Naranjo, músico, guionista y realizador.