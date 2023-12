Amazon cifra el seguimiento del paro en Dos Hermanas (Sevilla) en "algo más del 20%" y los sindicatos lo elevan al 95%

DOS HERMANAS (SEVILLA), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de huelga en el centro logístico de Amazon en Dos Hermanas (Sevilla) se ha saldado con un seguimiento cercano al 95%, según los datos aportados por los sindicatos CCOO y UGT, y de "algo más del 20%" en el caso de los números ofrecidos por la empresa. La huelga indefinida se ha convocado para "establecer las bases para llegar a un salario que dignifique y que valore el trabajo realizado por todas las personas del centro".

Según el secretario general de UGT en Amazon y presidente del comité, Luis Miguel Manzano, "la empresa no ha movido ficha para nada que no sea impedir la libertad sindical, enviando un escrito a los representantes de los trabajadores para que no cuelguen banderas en el centro de trabajo, algo que es absolutamente legal en una huelga como está y en una concentración legal como la que estamos llevando a cabo. Es incomprensible la postura de los mandos intermedios riéndose de los trabajadores por hacer una huelga, algo que denunciaremos, como una larga lista de incumplimientos que están realizando en estos días".

"La empresa no ha dado muestra de que quiera acabar con la situación y no nos queda otra que seguir adelante con la huelga. Este pasado jueves, de manera espontánea, los trabajadores salieron a la calle en medio de sus turnos para hacer huelga. Estamos cansados de la actitud de una empresa que vende imagen de perfección, una imagen muy alejada de la realidad", ha concluido.

Por su parte, CCOO ha acusado a Amazon de aumentar el personal temporal hasta un 15%, lo que supone un 10% más que en años anteriores. "Unos trabajadores con contratos precarios que asumen gran parte del trabajo de estas fechas", ha denunciado el sindicato, que ha añadido que "pese al éxito rotundo de la huelga, la dirección sigue sin sentarse a negociar condiciones dignas para las más de 2.000 personas trabajadoras de la plataforma".

Los motivos principales para la huelga son cuestiones salariales, que se han agravado con la aplicación que ha llevado a cabo Amazon de la subida salarial del convenio colectivo provincial, con implicaciones directas en sus condiciones salariales y de trabajo. Así, "aunque el convenio establece un aumento salarial del 5% para 2023 con efecto retroactivo, Amazon ha calculado este incremento de forma distinta. La empresa ha sumado el aumento estipulado en el nuevo convenio a la 'mejora voluntaria' ya otorgada a sus empleados y ha restado una cantidad fija, resultando en un promedio de 450 euros por persona y generando así una nómina donde retira salario a la plantilla", ha señalado.

Amazon ha sostenido que la huelga sigue sin tener "impacto en las entregas". Igualmente, ha explicado que los trabajadores con salarios de entrada ganan más de 1.400 euros al mes, por encima de lo establecido en el convenio colectivo, y tienen oportunidades para crecer y desarrollar sus carreras. Además, los trabajadores y sus familias disfrutan de amplios beneficios que suponen miles de euros más al año: seguro médico privado, plan de pensiones, permiso parental por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido, seguro de vida, comidas subvencionadas y descuentos, por nombrar algunos, ha argumentado la compañía. En estos "beneficios adicionales", Amazon asegura que invierte más de 3.000 euros por persona y año.