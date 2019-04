La AMPA del Conservatorio Fray Juan Bermudo de Écija avisa de dos bajas sin cubrir con 150 escolares afectados

Publicado 09/04/2019 17:42:43 CET

La asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del Conservatorio de Música Fray Juan Bermudo, de Écija (Sevilla), ha denunciado este martes que más de 150 escolares de este centro no están recibiendo la asignatura de Lenguaje Musical al no ser cubiertas las bajas de los dos profesores que la impartían, una situación similar a la que hace pocos días denunciaban las familias de los alumnos del conservatorio de Música Francisco Guerrero de la capital andaluza.

"A pesar del tiempo transcurrido y de que se ha reclamado ante la delegación territorial de la Consejería de Educación y ante la Dirección General del Profesorado y de Gestión de Recursos Humanos, no ha habido respuesta alguna", señala la AMPA, indicando que los alumnos "ya han perdido el segundo trimestre y la situación no tiene visos de mejorar, ya que no existe una bolsa de sustitutos para cubrir la especialidad de Lenguaje Musical".

"El problema se agudiza para los alumnos de Cuarto, que tienen obligatoriamente que hacer un examen para su acceso a la Enseñanza Profesional sobre una asignatura que no están recibiendo", agrega la AMPA, avisando de que las familias de algunos alumnos "están recurriendo a pagar clases particulares, un desembolso que no todos pueden hacer y que en absoluto deberían llevar a cabo si la administración cumpliera unos mínimos de calidad".

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, según reclaman, "debe buscar alternativas a la falta de profesores y a la inexistencia de una bolsa de trabajo para sustituir las bajas", solicitando además "vías para que el alumnado del Conservatorio Fray Juan Bermudo no se vea perjudicado por esta falta de diligencia de la Consejería".