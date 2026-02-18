Ampliada la denuncia de una concejal por "delito de odio" a presuntos limpiadores municipales de Sevilla

El delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, y la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, Blanca Gastalver - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha presentado este miércoles una ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 3 de febrero contra varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados por "insultos" e "intimidación".

Según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la delegada señala que la "conducta intimidatoria ha proseguido con la realización de diversas pintadas en diversas zonas de la ciudad y con la colocación de pegatinas en contenedores próximos a su domicilio".

A juicio de la denunciante, estos hechos "ponen de manifiesto un modus operandi encaminado a restringir la libertad de los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus derechos y compelerles a actuar contra su voluntad sometiéndolos a criterios propios de los denunciados".

Entre las pegatinas y pintadas realizadas, la delegada ha destacado una imagen en "la que ella aparece reproducida en un pasquín o cartel simulando ser una ficha policial, con atribución de un supuesto delito, y todo ello motivado única y exclusivamente por la pertenencia al grupo político y al equipo de gobierno del mismo en el Ayuntamiento de Sevilla".

Ante estos hechos, el escrito amplia la denuncia anterior a un nuevo posible delito de odio.

Esta denuncia se suma a la presentada a principios de mes, junto con el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos del Ayuntamiento, Ignacio Flores, en la que se recoge que ambos "fueron increpados con insultos e intimidados por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal, que los siguió durante su recorrido a pie a la salida del Ayuntamiento".

Así, prosigue, los mismos habrían actuado "presuntamente con el fin de amedrantar a los miembros del Gobierno municipal en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios".

Cabe enmarcar que, según concretaron a esta agencia fuentes municipales, los delegados tuvieron que entrar en el edificio Laredo, junto a la Plaza de San Francisco, ante los insultos a la espera de ser escoltados por agentes de la Policía Nacional.

En el transcurso de los hechos, uno de los manifestantes habría amenazado a los concejales diciendo "sabemos donde vives", según han indicado fuentes municipales.

La ampliación de la denuncia se produce un día antes de la manifestación este jueves convocada por los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento contra la propuesta de externalización del servicio de limpieza de los colegios por parte del Gobierno municipal.