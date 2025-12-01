Ana Carbajosa, Patricia Rodríguez y Beatriz Lecumberri, reconocidas en Sevilla con el Premio Chaves Nogales de prensa

Cartel de la quinta edición del Premio Chaves Nogales, convocado por la Diputación y la Asociación de la Prensa. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 1 Dic.

Los periodistas Ana Carbajosa, Patricia Rodríguez y Beatriz Lecumberri (El País/Planeta Futuro), en Prensa; Juan López Córcoles, Manuel Garre e Israel Viana Silva (ABC), en Radio; Sara Mosleh y David Sieira (TVE), en Audiovisual; y Mathías Rodríguez (Agencia Catalana de Noticias), en Fotografía, han sido los ganadores de la quinta edición del Premio Internacional de Periodismo Manuel Chaves Nogales, convocado por la Diputación y la Asociación de la Prensa de Sevilla. Cada una de las categorías tiene una dotación económica de 6.000 euros.

En prensa, el jurado también ha concedido una mención especial a Agus Morales (Revista 5W). Los trabajos premiados centran su temática en el recorrido mundial de la ropa usada que tiramos a los contenedores, en la vida de los escoltas en el País Vasco durante y después del terrorismo de ETA, en la situación que se vive en Cisjordania y Siria y en la tragedia de la dana en Valencia, detalla la Diputación en una nota de prensa.

A esta quinta edición se han presentado 100 trabajos procedentes de diez países. En este sentido, el Premio Chaves Nogales en la modalidad de Prensa ha recaído en el reportaje '¿A dónde va el pantalón que tiramos a un contenedor de ropa usada?', publicado en El País/Planeta Futuro. El jurado ha considerado que "es un dinámico y sobresaliente ejemplo de nuevo periodismo sobre el impacto ambiental, político, social e incluso cultural de la moda barata".

"Tras la lectura de este magnífico reportaje colaborativo, apoyado en datos de periodistas de otras redacciones distantes, nuestra relación con la moda rápida nunca será igual. En un viaje por Acra, Nador, Madrid y Johanesburgo, con fuentes decisivas de protagonistas implicados en todo el proceso del reciclaje y la donación textil, se nos desvela lo tremendamente cara que resulta una moda barata que cada vez tiene menos calidad y contamina para siempre nuestras aguas y océanos, además de activar mecanismos de explotación neocolonial en los países encargados de reciclarla".

Para el jurado, recuerda a la proeza del 'Viaje a Europa en avión' de Chaves Nogales sustituyendo el uso pionero de la aviación del periodista sevillano por estos microchips cosidos a las prendas que viajan miles de kilómetros por todo el mundo para que podamos rastrear las rutas de las prendas donadas.

Ana Carbajosa es periodista y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2001 se incorpora a la sección de Internacional de El País. Desde entonces, ha sido corresponsal en Bruselas, Jerusalén y Berlín y, como enviada especial, ha cubierto acontecimientos informativos en países como Indonesia, Etiopía, Haití, Sahara Occidental y Mozambique. En la actualidad es redactora jefa de El País/Planeta Futuro, con sede en Londres.

Patricia Rodríguez es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Relaciones Internacionales. Desde hace 19 años desarrolla su trabajo profesional en El País, la mayor parte del tiempo en la sección de Internacional y, desde 2023, en Planeta Futuro. Beatriz Lecumberri, licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en la Agencia France Presse (AFP), de la que, en 1999, es corresponsal en Brasil.

En la categoría Radio, el 'Manuel Chaves Nogales' ha sido para Juan López Córcoles, Manuel Garre e Israel Viana Silva por el trabajo 'Escoltas: la sombra que me protegía de ETA', una serie de pódcast, de cinco capítulos, difundida por el diario ABC.

El jurado ha considerado que "con un cuidado guion, una narración innovadora y un interesante diseño sonoro, la serie nos traslada a una época ya cerrada de la España contemporánea, centrándose en el papel de los escoltas, combinando de forma muy acertada la perspectiva humana con la profesional, y logrando trasladar al oyente lo que supuso la seguridad privada en los peores y más sangrientos momentos de la banda terrorista".

López Córcoles comienza su trayectoria periodística en 2010. Desde entonces, ha desarrollado casi toda su carrera profesional en la Cadena SER. En este tiempo ha trabajado en el ámbito digital, ha presentado programas como 'Si Amanece nos vamos' y ha terminado especializándose en la dirección y escritura de pódcast.

Manuel Garre es periodista de la sección de audio del Diario ABC, a la que pertenece desde 2023. Previamente se ha formado en las redacciones de Onda Cero y RTVE. Es graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Por su parte, Israel Viana Silva es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en historia contemporánea española y mundial.

OTRAS CATEGORIAS: AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFÍA

En Audiovisual, el premio ha sido para Sara Mosleh y David Sieira, por 'El otro frente: Cisjordania', una serie producida por RTVE Noticias y emitida en RTVE Play y el Canal 24 horas. Desarrollado en tres capítulos (La tierra, La segregación y La justicia) "este trabajo informativo muestra la otra cara del conflicto palestino-israelí: la ocupación de Cisjordania, vista desde la perspectiva de las dos partes implicadas. El trabajo aúna una rigurosa documentación y una acertada selección de entrevistados al servicio de un equilibrado y bien desarrollado guion".

Sara Mosleh Moreno es graduada en Derecho y Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene un Máster en Periodismo de Televisión, un MBA en Gestión Internacional de la Empresa y un Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos. Desde 2022, trabaja en Radio Televisión Española (RTVE), donde forma parte del equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias.

David Sieira es realizador audiovisual y un apasionado por la narración. Es graduado en Comunicación Audiovisual y Máster en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia. Inicia su trayectoria profesional en el departamento de Vídeo Digital de RTVE, donde combina la innovación en formatos digitales con la profundidad de narrativas de mayor duración.

El Premio Chaves Nogales de Fotografía ha sido para Mathías Rodríguez por su serie 'València: cicatrices de la dana', difundida por la Agencia Catalana de Noticias y publicada en distintos medios de comunicación. El jurado ha considerado que "cada una de las imágenes muestra la fuerza de la solidaridad ante el horror, marcando con dureza los desastres que deja una naturaleza desatada".

Mathías Rodríguez, natural de Uruguay y media vida en la comunidad valenciana, es graduado en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Jaume I de Valencia. Como fotoperiodista se especializa en temas relacionados con los derechos humanos, la cultura y las migraciones, con trabajos en Ceuta, Melilla, Canarias y las fronteras de Grecia, Polonia y Francia.

En Prensa, el jurado ha concedido una mención especial al periodista Agus Morales por su trabajo 'La libreta siria', una serie, con cinco reportajes, publicada en la revista 5W. Se trata de "un relato minucioso y muy bien documentado de la maquinaria del terror del régimen de Bacher al Asad a través de sus víctimas y captar el latido de un momento histórico, poniendo en el centro la dignidad de los sirios.

El jurado ha estado compuesto por Casimiro Fernández, diputado de Cultura y Ciudadaní, por delegación del presidente de la institución; Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Antony Jones, nieto de Manuel Chaves Nogales; las periodistas Charo Ramos, Eva Díaz Pérez, Carmen Rengel, Inma Carretero, Carmen Rodríguez, Lola Álvarez, Paloma Jara, y Ángela Herrera, esta como miembro del gabinete de Comunicación de la Diputación; y los fotoperiodistas Emilio Morenatti y Pablo Juliá.