Antonio Muñoz confirma que se presentará como candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PSOE en las municipales de 2027

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en atención a medios. - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha confirmado este lunes, 27 de julio, que se presentará como candidato a la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones municipales, previstas en mayo de 2027.

"Desconozco si habrá otro compañero o compañera que legítimamente quiera optar a esta convocatoria de primarias, pero digo con rotundidad a la vista del termómetro que me otorga el estar paseando todos los días por los barrios de Sevilla que voy a recuperar la Alcaldía", ha referido Muñoz durante una atención a medios.

De hecho, se ha reconocido "consciente" del apoyo mostrado por el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, quien animaba este domingo, 26 de julio, al socialista a "presentarse directamente" a las posibles primarias que celebre su partido para elegir candidato si tiene la "ilusión" y la "fuerza" que el también exalcalde asegura tener.

"Desde el momento después de las últimas elecciones municipales que decidí, a pesar del resultado, quedarme en la oposición, he trabajado para recuperar la Alcaldía", ha querido remarcar tras confirmar su candidatura.

Por ello, ha afirmado "con rotundidad" que será candidato, misma vez que se ha mostrado convencido de que recuperará el liderazgo. "Tengo optimismo, tengo fuerza, tengo ganas. Voy a tener un programa con el que ilusionar y sacar a Sevilla del estancamiento. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, dice que la ciudad está en marcha, pero está en marcha atrás".