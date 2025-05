Antonio Muñoz optará por la Feria larga en Sevilla si recupera la Alcaldía para el PSOE

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, se ha referido al actual formato de la Feria de Abril --de lunes a domingo-- y ha mostrado su inclinación por volver al modelo que se implantó en 2016, con el inicio un sábado, si resulta elegido alcalde en los comicios municipales de mayo de 2027.

"Si soy alcalde, como espero serlo, y veo que se ratifican las bondades del modelo anterior, en el que son más los sevillanos que pueden disfrutar la noche del pescaíto, tomaré la decisión de empezar el sábado de feria". Así lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero Radio.

No obstante, al actual portavoz socialista ha dejado claro que no se llevaría a cabo otra consulta ciudadana para "no cansar más a los sevillanos con votaciones", teniendo en cuenta, además, "que la última consulta en torno a la Feria ha sido denunciada por Facua y por otras instituciones porque hay desde el punto de vista formal bastantes lagunas y bastantes goteras, por así decirlo".

En opinión de Muñoz, "no vale decir que el modelo anterior era una feria larga porque lo es o no dependiendo de cada uno, de la hechura de su bolsillo, de sus ganas de feria y demás". Al respecto, el portavoz municipal del PSOE ha asegurado que se ha podido comprobar en esta semana previa a la Feria "que algunas casetas han podido disfrutar estos días, con financiación de servicios públicos, y tener una feria larga, por llamarla de alguna manera".