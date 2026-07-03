Antonio Orozco llega este sábado al Icónica Sevilla Fest con 'La gira de tu vida'

Archivo - El cantante Antonio Orozco actúa durante el concierto solidario ‘Cris contra el cáncer’, en el Movistar Arena, en foto de archivo - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Antonio Orozco actúa este sábado, 4 de julio, en la Plaza de España de Sevilla con 'La gira de tu vida', en el marco del festival Icónica Fest. El cantante llega con un proyecto que supone un "punto de inflexión" en la carrera del artista. Durante 2025, Orozco revisó sus 25 años de trayectoria en una "propuesta introspectiva" que agotó prácticamente todas sus entradas y reunió a más de 250.000 personas por toda España.

Ese recibimiento --"tan cálido como multitudinario"-- ha dado lugar a esta nueva etapa, en la que el artista "desplaza la mirada de lo íntimo y personal hacia una celebración compartida". En este sentido, 'La gira de tu vida' pone el foco "en las historias del público, en los recuerdos y momentos vitales que sus canciones han acompañado a lo largo de más de dos décadas", señalan los promotores del festival en un comunicado.

Con más de 1.500.000 discos vendidos, un disco de diamante, nueve discos de platino, un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo, una nominación a los Latin Grammy y más de 3.000 conciertos ofrecidos en España, Europa y Latinoamérica, Antonio Orozco es una de las "voces decisivas" de la música en español.

Su repertorio --que combina pop, flamenco, balada y rock-- incluye éxitos imprescindibles como 'Devuélveme la vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Qué me queda', 'Hoy será' o 'Mi héroe'.

Orozco aterriza en la capital andaluza con un nuevo trabajo: 'El Tiempo No Es Oro' (2025), que él mismo define como su "mejor trabajo hasta la fecha". Su proceso vital y creativo ha quedado recogido en el documental 'El Método Orozco', disponible en Amazon Prime, y en el libro 'Inevitablemente Yo', en el que narra la travesía emocional que marcó su renacimiento artístico.

Tras las recientes actuaciones de Robbie Williams, Lenny Kravitz y Hombres G, llega el concierto de Antonio Orozco. Con posterioridad están programados los de Juan Luis Guerra (5 de julio), Marilyn Manson y Vowws (6 de julio), Moby (7 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Jamiroquai y Carlos Jean (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting y Dea Matrona (18 de julio, ya 'sold out'), entre otros muchos, y el anuncio de El Barrio para el 5 de junio de 2027, que también es 'sold out'.