Antonio Sanz traslada la "confianza" de la Junta en Ricardo Sánchez tras preguntarle el PSOE-A por el "caso tanatorio"

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado este jueves que el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, cuenta con "toda la confianza" del Ejecutivo del PP-A, y ello después de que el parlamentario del PSOE-A Rafael Recio le haya preguntado si lo van a "cesar" por su presunta implicación en el "caso tanatorio", sobre posibles delitos que investiga el Juzgado número 1 de Carmona (Sevilla) en relación al proyecto de tanatorio privado en el municipio sevillano de Mairena del Alcor, del que el actual delegado de la Junta fue alcalde.

En la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, el diputado del Grupo Socialista Rafael Recio ha dirigido una pregunta al consejero de la Presidencia al hilo de este "caso tanatorio", al respecto del cual ha emplazado a Antonio Sanz a aclarar si desde la Junta "van a cesar" a Ricardo Sánchez, de quien ha recordado que también es presidente del PP en la provincia de Sevilla, y, en general, ha preguntado al consejero si "van a cesar a los dirigentes del PP imputados" en este "caso".

El asunto parte de una denuncia del Grupo Socialista de Mairena del Alcor, por un presunto delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de tráfico de influencias, y en la causa judicial abierta en el citado juzgado de Carmona figuran principalmente como investigados el alcalde de Mairena del Alcor, el 'popular' Juan Manuel López; su antecesor en el cargo, presidente provincial del PP y delegado de la Junta en la provincia, Ricardo Sánchez; el otrora apoderado de la empresa Previpaz SL y miembro de la ejecutiva regional del PP-A Francisco Rodríguez Roa; y el presidente local del PP, José Navarro.

Antonio Sanz ha comenzado su respuesta a Rafael Recio criticando el "espectáculo" de la intervención con la que previamente el diputado del PSOE-A Mario Jiménez había cerrado el debate de una moción del Grupo Socialista sobre comunicación social, y ha tachado de "macarra político" al citado diputado, que ha pedido tras ello el turno de palabra por alusiones, si bien el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, no se lo ha concedido.

Y, en respuesta a Rafael Recio, el consejero de la Presidencia ha remarcado que "el delegado del Gobierno" de la Junta en Sevilla "cuenta con toda la confianza de este Gobierno" andaluz.

PSOE-A ACUSA A SANZ DE "ESCAPISMO"

Rafael Recio ha replicado a Antonio Sanz acusándole de practicar "el escapismo ante preguntas" como las que le ha realizado, y ha incidido en preguntarle "por qué no cesa al delegado del Gobierno" andaluz en Sevilla que "está imputado", y al otro "dirigente que forma parte de la dirección regional del PP y además es consejero de Canal Sur".

Además, el parlamentario socialista ha reprochado al consejero que los 'populares' hagan "negocio con cuestiones muy sensibles y dolorosas" como "un tanatorio", al tiempo que ha aludido al caso de presuntas irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciadas por el PSOE-A, y ha preguntado a Antonio Sanz si al respecto de esa cuestión mantiene que los socialistas "hemos pinchado en hueso", porque, según ha augurado, el consejero "sabe perfectamente que, más temprano que tarde, el señor presidente de la Junta de Andalucía y compañía tendrán que dar la cara ante los jueces" por este asunto.

Antonio Sanz ha respondido a Rafael Recio que él no practicaba "escapismo ninguno", y ha agregado que por parte del Gobierno andaluz van a "respetar los tiempos de la justicia, porque nosotros sí respetamos la justicia".

Dicho esto, ha manifestado que Ricardo Sánchez "no forma parte del caso del tanatorio privado", y "no tiene ni idea de lo que es el caso". "No se le acusa ni está implicado en ningún delito de trato de favor o especulación urbanística", ha añadido el consejero sobre el delegado de la Junta, de quien también ha dicho que "ha declarado para ampliar información de un caso administrativo que, además, es inexistente, relacionado con un tanatorio público que se iba a promover en la parcela del cementerio municipal".

"Diga las cosas de verdad", ha espetado el consejero al diputado socialista, tras lo que ha criticado los "casos de corrupción" que vincularían al PSOE, y ha preguntado a los socialistas "por qué no se preocupan de salvar a tantos y tantos andaluces que se han quedado en el caos ferroviario absolutamente abandonados en las vías del tren", o por qué los andaluces son "los últimos en recuperar el suministro eléctrico en toda España por el déficit de infraestructura eléctrica que tiene Andalucía por el abandono del Gobierno de España".

"Son ustedes un caos, un desastre de Gobierno, pero también, como siempre, son un partido manchado por la corrupción", ha sentenciado Antonio Sanz en su respuesta a los representantes del PSOE-A.