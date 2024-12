Antoñito Molina confirma que actuará el próximo 14 de junio en el Icónica Sevilla Fest

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantautor gaditano Antoñito Molina ha confirmado que actuará el próximo 14 de junio sobre las tablas del Icónica Santalucía Sevilla Fest como parte de su gira 'Me prometo'. Así las entradas para poder asistir a esta cita musical saldrán este miércoles, 11 de diciembre, a las 10,00 horas en la web 'www.iconicafest.com'.

Antoñito Molina se dio a conocer con el dúo El Tren de los Sueños, que fundó en 2006 y del que formó parte doce años hasta que decidió apostar por una carrera en solitario que comenzó con 'Déjame que te cuente' (2017), álbum debut compuesto íntegramente por él. Le siguen, en 2020, los sencillos 'Ya no me muero por nadie', 'Dicen que el mundo se acaba' y 'Me estoy volviendo loco', que acumula más de siete millones de reproducciones, según ha recordado la organización del festival en una nota.

Dos años más tarde, Antoñito lanzó su segundo disco, 'La ley de mi naturaleza' (2022), otro álbum con toques autobiográficos con temas como 'Y te voy a querer', que suma casi 10 millones de 'streams' en Spotify. Con todo acumula más de un millón de oyentes mensuales en Spotify, donde sus canciones alcanzan casi los 100 millones de reproducciones, además de estar muy presente en otras plataformas, por lo que ha entrado en la lista de TOP Virales España.

En 2023 salió su tercer trabajo, que viene precedido de un single, 'El club de los soñadores'. Ya en este 2024 el artista sigue alimentando su carrera y, lo que para él es un gran orgullo, ha sido ser nombrado pregonero del Carnaval de Cádiz 2025.

La nueva confirmación de Antoñito Molina para el 14 de junio, amplía el cartel de Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025 en el que ya lucen los conciertos anunciados previamente de Justin Timberlake el 30 de mayo; Rigoberta Bandini y Zahara el 31 de mayo; Chayanne el 1 de junio y Myke Towers el 4 de junio.

Además de Leiva el 7 de junio, Los Caños el 15 de junio; La Raíz, Reincidentes y O'Funk'illo el 20 de junio; Residente y Kaze el 26 de junio; Love of Lesbian e Ivan Ferreiro el 27 de junio; Ozuna, Abraham Mateo, Henry Méndez, Mafalda Cardenal y Gynebra el 29 de junio de la mano de Bigsound Sevilla; Bosé el 5 de julio, Madness el 6 de julio y Jean-Michel Jarre el 8 de julio.

De esta manera Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa configurando su calendario 2025, el año de su V Aniversario, en el que volverá a ofrecer experiencias en la emblemática Plaza de España de Sevilla. Con cifras de récord, Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 cerraba sus puertas el pasado mes de julio con una IV edición con nombres iconos de las músicas como Ricky Martin, Marc Anthony, The Prodigy, Tom Jones, Arcade Fire, Loreena Mckennitt, Keane, Carlos Vives o Maluma, entre muchos otros.

Así en esta pasada edición, el Festival consiguió reunir a casi 214.000 personas en la Plaza de España de Sevilla con un impacto económico de 190 millones de euros sobre la capital hispalense, y un impacto de comunicación cifrado en 65 millones de euros. Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025, de quien Santalucía es su partner oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en www.iconicafest.com.