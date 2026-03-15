Aplazada la propuesta del PSOE de Sevilla para convertir Tablada en un parque metropolitano público

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La moción presentada en el Senado por el PSOE para convertir la dehesa de Tablada (Sevilla) en un parque metropolitano público se ha pospuesto por motivos de agenda de su impulsor, Antonio Muñoz, quien iba a ser el encargado de presentarla.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el debate iba a celebrarse este lunes en el seno de la Comisión de Transición Ecológica, pero ante la petición del senador por Sevilla y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento hispalense, se ha pospuesto. Será, por tanto, en la próxima sesión de dicho órgano cuando Muñoz lleve a la Cámara Alta la propuesta para hacer de la Dehesa de Tablada un parque metropolitano público.

En concreto, la propuesta plantea instaurar un modelo de gestión compartida entre Gobierno de España, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación Provincial que permita "proteger este enclave ambiental y garantizar su apertura".

De esta manera, el Grupo Socialista en el Senado busca consolidar Tablada como "un pulmón verde para la ciudad, completamente público y de manera definitiva", dejando atrás cualquier incertidumbre sobre su futuro urbanístico.