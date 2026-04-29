Moreno señala que "reorganizará y modernizará" con IA el SAS y asegura que "no se trata de privatizar como dicen"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, en el Foro Dialogando. - GRUPO AZAHARA

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles que si vuelve a salir elegido como presidente de la Junta de Andalucía "reformará y modernizará" el modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "hacerlo más eficiente" y "adaptarlo al siglo XXI y a las tecnología del siglo XXI" como la Inteligencia Artificial (IA) y ha asegurado que "no se trata de privatizar ni despedir" como "dicen algunos".

Así lo ha manifestado en Huelva durante su participación en el foro 'Dialogando' del grupo Azahara de Comunicaciones, donde ha señalado que "el SAS, que ha hecho Buenos Servicios Andalucía, se fundó hace más de 40 años, cuando había 15.000 médicos parados, cuando no existía tecnología digital" y era "un modelo distinto", por lo que ha apuntado que se ha "dado cuenta cuando ha fallado la información" de que el SAS "tiene muchos compartimentos estancos" y "la información no pasa de un lado a otro". "No es nada flexible porque tiene una estructura muy rígida y es muy difícil introducir, como quiero introducir IA en muchos de esos procesos para mejorarlo".

Al respecto, ha reconocido que "no se atrevió" a hacerlo en la pasada legislatura "porque, al final, enfrentarte a la empresa pública más poderosa que hay en Europa, con un presupuesto de 16.200 millones y 135.000 trabajadores, no es fácil", toda vez que ha reiterado que "aquí no se trata de despedir a nadie, ni mucho menos, ni de privatizar".

"Se trata de reorganizar el modelo para hacerlo más eficiente, para adaptarlo al siglo XXI y a las tecnología del siglo XXI. Y vamos a cometer esa reforma en profundidad", ha dicho antes de apuntar que esto "significa que se va a introducir en todos los sectores parámetros de digitalización e inteligencia artificial, de manera que no pasamos, como ahora, datos en analógico. Vamos a iniciar un proceso de revolución digital de transformación y de transparencia en nuestro servicio andaluz de salud, también para que no ocurra como en legislaturas pasadas".

En este punto, ha admitido que las listas de espera "son muy altas", pero que "lo son, entre otras cosas, porque llevamos ya cuatro, casi seis meses de huelga de médicos, que hacen una semana de huelga al mes" y que "cada día de huelga son 50.000 actos médicos que se suspenden" y ha señalado que la misma "no es contra la Junta sino contra el Gobierno de España" porque "no se sienta a negociar con los médicos" y que "eso ha supuesto 800.000 actos médicos suspendidos".

A este respecto, ha dicho que el nuevo sistema que quiere implantar "va a servir para que toda esta información que no fluye, fluya", y para que "no se pueda esconder los cajones 500.000 personas en el lista de espera como se escondieron en el año 2018". "Creo que todos somos mejores cuando nos observan, cuando tenemos transparencia y vamos a hacer el sistema más transparente y eficiente de España", ha remarcado antes de añadir que, "por eso, ya hay una comisión con especialistas en la materia que ya nos están trabajando y están haciendo propuestas muy interesantes".

RESPONSABILIDADES EN EL ERROR DE CRIBADOS

De otro lado, cuestionado por los fallos en los cribados del cáncer de mama, el presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que "se produjo un error serio" y que no le ha quitado "nunca dramatismo a las cosas", se "esconde", pero que, a raíz de esta crisis desde la Junta se tomaron "unas decisiones" que creo que "han sido importantes y que han supuesto que el sistema ha salido reforzado".

"Lo primero que hicimos fue, el 30 de noviembre, hacer a todas ellas las pruebas, porque tenían un diagnóstico no concluyente. Lo segundo que hicimos fue asumir responsabilidades políticas y se fue la consejera, la viceconsejera, el director general de Salud, el delegado de Salud de la provincia de Sevilla y así sucesivamente un montón de responsables, porque yo no entendí ni entiendo que cuando se mete la pata alguien no asuma responsabilidades", ha dicho.

Al hilo de ello, ha dicho que, por eso, le "sorprende" que "después de la crisis de Adamuz y del apagón, absolutamente nadie haya tomado ninguna responsabilidad", al tiempo que ha indicado que, lo segundo que se hizo desde la administración andaluza fue "un plan de choque donde se han incorporado 700 nuevos profesionales, entre ellos más de 50 radiólogos", así como "un plan de acto único para que el sistema salga reforzado y nos vuelva a pasar nunca más esto".

CHARE DE LEPE Y MATERNO DE HUELVA

Por otra parte, cuestionado por el Chare de Lepe y el Hospital Materno Infantil de Huelva, Moreno ha afirmado que el centro de la costa "se pondrá en funcionamiento en 2026", de forma que ya están "con todas las inversiones, especialmente la parte de material, y todo está en su procedimiento de adjudicación" por lo que, "probablemente, a finales de este año, se pondrá en marcha después de 20 años que llevábamos esperando".

Con respecto al Materno Infantil, ha subrayado que "era un compromiso personal" que asumió y que "ha costado muchísimo adjudicarlo" por los recursos de algunas empresas a la adjudicación del contrato pero que, una vez adjudicado "ya eso no tiene vuelta atrás, ya se construye el hospital" y será "una realidad la próxima legislatura".

"Y eso nos va a ayudar a despejar y a descongestionar el resto de hospitales y el resto de centros que, junto con el Chare de Lepe, va a servir para que tengamos muchísimas más posibilidades y mejorar sin lugar a duda la sanidad de Andalucía", ha concluido.