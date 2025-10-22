El presupuesto de la carroza de la Cabalgata dedicada al Alcázar de Sevilla suscita críticas: "No está justificado"

Diseño de la carroza dedicada al quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal - ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles la modificación presupuestaria en la que se destinarán 13.590 euros de dinero público a financiar la carroza del Real Alcázar para la Cabalgata de Reyes Magos 2026, conmemorando el quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. La decisión, que ha contado con la abstención de Podemos e Izquierda Unida y el voto en contra del PSOE, ha suscitado críticas por la improvisación y falta de justificación técnica del expediente, según los grupos de la oposición.

La modificación presupuestaria aprobada implica un crédito extraordinario para sufragar los gastos de la carroza del Real Alcázar en la cabalgata. Esta participación se enmarca en los actos por el 500 aniversario de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en el Alcázar en 1526. La medida ha contado con el respaldo del PP y Vox.

En su intervención, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha enmarcado la modificación presupuestaria como un paso necesario para formalizar el pago de la carroza del Real Alcázar en la cabalgata de Reyes Magos de 2026, dentro de los actos conmemorativos del 500 aniversario de la boda imperial de Carlos V e Isabel de Portugal.

Bueno ha subrayado que la medida busca aunar todas las posibilidades de celebración, explicando que los hijos de los trabajadores del Alcázar participarán en la carroza, y ha insistido en que la iniciativa se ha coordinado con los servicios correspondientes para garantizar el correcto destino del crédito.

En respuesta, la concejala del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha criticado la falta de planificación y transparencia del gobierno municipal en la gestión del expediente, señalando que "en el presupuesto de 2025 no aparece ninguna alusión a que una carroza forme parte de la cabalgata de Reyes, y la propuesta se ha presentado con muy poco rigor económico y técnico".

Asimismo, Gaya ha destacado que, aunque apoyan la participación del Alcázar y de los hijos de sus trabajadores, el procedimiento debería haberse explicado con mayor detalle y con un informe económico que justificara la cuantía asignada.

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha acusado al gobierno municipal de actuar con improvisación y sin base técnica, afirmando que "gobiernan a golpe de ocurrencia, sin rigor ni planificación, y esta modificación presupuestaria evidencia la improvisación absoluta del Gobierno".

Sánchez ha cuestionado que la subvención al Ateneo no haya sido, según afirma, formalmente modificada ni justificada, y advirtió que, sin un respaldo técnico, el proyecto de la carroza podría no ser ejecutable.

En respuesta a las críticas generadas, Bueno ha concluido que el objetivo de la modificación es "seguir los pasos administrativos necesarios para que el Ateneo pueda disponer de los fondos y hacer realidad la carroza del Real Alcázar", defendiendo que se trata de "una iniciativa positiva para conmemorar un hecho histórico de gran relevancia para Sevilla" y lamentando que "la oposición quiera poner en duda un evento tan arraigado como la cabalgata de Reyes".